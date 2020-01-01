Через коронавірус у Чернівецькій області школи, дитсадки та виші закривають на карантин
Сьогодні, 19:38
У Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин: призупинили навчальний процес у школах, а також у вищих навчальних закладах та садочках.
Про це повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Щойно завершилось засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було прийняте рішення про призупинення навчального процесу в школах області, і, відповідно, міста Чернівці. А також вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації. По садочкам – органам місцевого самоврядування рекомендовано призупинити виховний процес також", - сказав Олексій Каспрук.
Він зазначив, що вони ще будуть вивчати питання і радитися, яким чином батькам буде забезпечена можливість перебувати вдома з дітьми у випадку закриття садочків.
"Процес призупинено до 22 березня включно. Так що деталі згодом. Тримаєм ситуацію на контролі", - додав Олексій Каспрук.
Нагадаємо, 3 березня у чоловіка в Чернівецькій області підтвердили перший випадок захворювання на новий коронавірус.
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Про це повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Щойно завершилось засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було прийняте рішення про призупинення навчального процесу в школах області, і, відповідно, міста Чернівці. А також вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації. По садочкам – органам місцевого самоврядування рекомендовано призупинити виховний процес також", - сказав Олексій Каспрук.
Він зазначив, що вони ще будуть вивчати питання і радитися, яким чином батькам буде забезпечена можливість перебувати вдома з дітьми у випадку закриття садочків.
"Процес призупинено до 22 березня включно. Так що деталі згодом. Тримаєм ситуацію на контролі", - додав Олексій Каспрук.
Нагадаємо, 3 березня у чоловіка в Чернівецькій області підтвердили перший випадок захворювання на новий коронавірус.
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