Через коронавірус у Чернівецькій області школи, дитсадки та виші закривають на карантин





Про це повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук на своїй сторінці в Facebook, передає



"Щойно завершилось засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було прийняте рішення про призупинення навчального процесу в школах області, і, відповідно, міста Чернівці. А також вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації. По садочкам – органам місцевого самоврядування рекомендовано призупинити виховний процес також", - сказав Олексій Каспрук.



Він зазначив, що вони ще будуть вивчати питання і радитися, яким чином батькам буде забезпечена можливість перебувати вдома з дітьми у випадку закриття садочків.



"Процес призупинено до 22 березня включно. Так що деталі згодом. Тримаєм ситуацію на контролі", - додав Олексій Каспрук.



Нагадаємо, 3 березня у чоловіка в Чернівецькій області підтвердили перший випадок захворювання на новий коронавірус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин: призупинили навчальний процес у школах, а також у вищих навчальних закладах та садочках.Про це повідомив Чернівецький міський голована своїй сторінці в Facebook, передає УНН "Щойно завершилось засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було прийняте рішення про призупинення навчального процесу в школах області, і, відповідно, міста Чернівці. А також вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації. По садочкам – органам місцевого самоврядування рекомендовано призупинити виховний процес також", - сказав Олексій Каспрук.Він зазначив, що вони ще будуть вивчати питання і радитися, яким чином батькам буде забезпечена можливість перебувати вдома з дітьми у випадку закриття садочків."Процес призупинено до 22 березня включно. Так що деталі згодом. Тримаєм ситуацію на контролі", - додав Олексій Каспрук.Нагадаємо, 3 березня у чоловіка в Чернівецькій області підтвердили перший випадок захворювання на новий коронавірус.

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