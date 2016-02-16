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Рябошапку звільнили з посади Генерального прокурора

Рябошапку звільнили з посади Генерального прокурора
Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Відповідне рішення підтримали 263 народні депутати України, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі ухвалили проект постанови, яким передбачається висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу, та як наслідок – його відставка із займаної посади.

На думку ініціаторів проекту постанови, її прийняття матиме наслідком відставку Рябошапки Руслана Георгійовича з посади Генерального прокурора, що у свою чергу, сприятиме відновленню довіри громадян у спроможність держави в особі її органів ефективно відновлювати справедливість, встановлювати невідворотність покарання за вчинені правопорушення, та ін.

“Наш комітет вчора розглянув проект постанови, який ми розглядаємо і вирішив, оскільки є воля понад 200 нардепів ця постанова має бути винесена в зал і ми маємо визначитися шляхом вільного голосування”, - сказав голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час розгляду проекту постанови.

За словами самого Рябошапки, проект постанови про його відставку побудований на брехні і він йде з посади, але повернеться.

“Я не знаю яке буде рішення, я вприниципі здогадуюсь, але хочу звернутися до людей і до кожного українця. Всього 3 місяць за 28 років нова прокуратура живе за законом, саме тому я стою в цьому залі і стоїть питання моєї відставки…”, - сказав Рябошапка.

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Теги: ВР, генеральний прокурор України, відставка
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