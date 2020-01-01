вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

6 березня на Волині: гортаючи календар

6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинський краєзнавець, почесний житель Волині Ярослав Царук, музикант Анатолій Вітинський та заслужений журналіст України Микола Вельма.

Також 6 березня виповнився 71 років українському актору і режисеру, народному артисту України, уродженцю Волині Володимиру Талашку (на фото). Він відомий зіграними ролями у стрічках «В бій ідуть тільки старики», «Дума про Ковпака», «Народжена революцією» тощо.

Іменинники цього дня – Єгор, Тимофій, Георгій.

Вітаємо їх усіх з їхнім святом. Бажаємо добра, любові й безмежного натхнення у роботі.

Також 6 березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення. Це свято дитинства, радості і найсвітліших мрій. Діти — це найвдячніші телеглядачі.

В цей день провідні телерадіокомпаній усього світу насичують свої ефіри програмами, кінофільмами, мультфільмами для дітей, щоб підтримати тему дитинства та дотримання прав дітей в усьому світі.

Поява такого свята пов'язана з рішенням дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) від 1994 року про прийняття програми заходів, присвячених цьому дню.

Оскільки ідея святкування сподобалася міжнародній спільноті, це свято стало традиційним і тепер відзначається щорічно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Винуватець втік: на Рівненщині сталася аварія із загиблим та травмованими. ФОТО
Сьогодні, 00:41
У Москві знайшли мертвою 18-річну українську шахістку
Сьогодні, 00:12
6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
УПЛ «розширять» до 16 команд
05 березень, 23:40
Волинянин став учасником шоу «Суперінтуїція». ВІДЕО
05 березень, 23:15
Схожі новини
27 лютого на Волині: гортаючи календар 27 лютого на Волині: гортаючи календар
27 лютий, 00:00
25 лютого на Волині: гортаючи календар 25 лютого на Волині: гортаючи календар
25 лютий, 00:00
19 лютого на Волині: гортаючи календар 19 лютого на Волині: гортаючи календар
19 лютий, 00:00
15 лютого на Волині: гортаючи календар 15 лютого на Волині: гортаючи календар
15 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Винуватець втік: на Рівненщині сталася аварія із загиблим та травмованими. ФОТО
Сьогодні, 00:41
 0
У Москві знайшли мертвою 18-річну українську шахістку
Сьогодні, 00:12
 0
6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
УПЛ «розширять» до 16 команд
05 березень, 23:40
 0
Волинянин став учасником шоу «Суперінтуїція». ВІДЕО
05 березень, 23:15
 0
Медіа
відео
1/8