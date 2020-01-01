Через підозру на коронавірус ізолювали вже 10 українців. ВІДЕО





Про це на пресконференції заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - йдеться у сюжеті ТСН.



Усі хворі ізольовані, їхні зразки перевіряють в лабораторіях. Також в лікарні перебуває 39-річний чоловік, в якого підтверджений коронавірус. Поки він єдиний хворий в країні.



За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, наразі у лабораторіях перевіряють 10 зразків аналізів людей, у яких підозрюють коронавірус.



В Чернівцях - 5 пацієнтів із підозрою на коронавірус. Усі вони нещодавно були закордоном. У пацієнтів взяли аналізи та відправили їх до столиці.



Як відомо, у Чернівцях, де виявили перший випадок захворювання на коронавірус,













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