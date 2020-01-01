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Через підозру на коронавірус ізолювали вже 10 українців. ВІДЕО

Через підозру на коронавірус ізолювали вже 10 українців. ВІДЕО
Уже десятьох українців перевіряють на коронавірус.

Про це на пресконференції заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - йдеться у сюжеті ТСН.

Усі хворі ізольовані, їхні зразки перевіряють в лабораторіях. Також в лікарні перебуває 39-річний чоловік, в якого підтверджений коронавірус. Поки він єдиний хворий в країні. 

За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, наразі у лабораторіях перевіряють 10 зразків аналізів людей, у яких підозрюють коронавірус.

В Чернівцях - 5 пацієнтів із підозрою на коронавірус. Усі вони нещодавно були закордоном. У пацієнтів взяли аналізи та відправили їх до столиці.

Як відомо, у Чернівцях, де виявили перший випадок захворювання на коронавірус, призупинили навчання у школах, садочках та університетах.






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Теги: коронавірус, Україна
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