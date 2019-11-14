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На Волині шахраї «продають» зі знижкою талони на пальне

На Волині шахраї «продають» зі знижкою талони на пальне
У Нововолинську орудують шахраї, які ніби-то продають дешеві талони на пальне.

Про це повідомив місцевий житель у фейсбук-спільноті «Нововолинськ інфо», - пише БУГ.

Житель Нововолинська Володимир Петруха повідомив, що шахрай по телефону пропонував йому придбати талони на пальне по 18 гривень за літр. Чоловік просить мешканців міста бути обережними.

У пості чоловік написав, що до нього зателефонував невідомий та представився працівником заправки «ОККО». Шахрай запропонував йому придбати талони на дизельне паливо за ціною – 18 гривень за літр. На сьогоднішній день ціна на дизильне паливо складає 26 гривень 99 копійок за літр.

Аферист попросив чоловіка поїхати на заправку та скинути через термінал 2 000 гривень.

Володимир зрозумів, що це шахраї, тому коштів не перераховував. Чоловік застерігає мешканців Нововолинська бути пильними.

“Каже що Віталік з ОККО і пропонує талони на дизпаливо по 18 гривень за літр) Просить приїхати на ОККО, типу він там в кабінеті. А насправді, просить підійти до терміналу та скинути йому 2000 грнивень. Будьте обережні “, – йдеться у дописі.

У коментарях до посту інші користувачі підтвержують такий факт і теж розповідають про схожі пропозиції.

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Теги: аферисти, пальне. Волинь
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Коментарі 1
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скинув би номер тел бідаря-дав би азерам пару копійок заробити.Небось звонять з юмс.
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