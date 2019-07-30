В Кабміні передумали приймати новий Трудовий кодекс





Документ відкликали ще 4 березня, свідчать дані на сайті Верховної Ради, - пише



Законопроєкт про працю Кабмін схвалив 27 грудня 2019-го. Після цього направив документ на розгляд до Верховної Ради.



Водночас у січні 2020-го Федерація профспілок направила позов до Окружного адмінсуду Києва. Просила Кабінет міністрів відкликати відповідний законопроєкт.



Новий Трудовий кодекс мав замінити нинішній КЗпП, якому виповнилося майже півстоліття. У парламенті законопроєкт про працю зареєстрували під номером 2708.

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