Рівнянин нарубав на Волині дубів на 130 тисяч

Волинські правоохоронці встановили причетність 48-річного жителя міста Рівне до чотирьох фактів незаконної порубки лісу.Незаконну рубку чоловік вчинив на території Цуманського лісового господарства, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.Деревину здобуту у незаконний спосіб, а це 31 колода дуба, правоохоронці вилучили. Сума завданих державі матеріальних збитків становить понад 130 тисяч гривень.Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили рівнянину про підозру у вчиненні чотирьох злочинів, передбачених ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу. Санкція статті передбачає від п’яти до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.Поліція Волині спільно із працівниками лісової охорони постійно проводить заходи щодо попередження та недопущення незаконним порубкам лісу. Правоохоронці звертаються до громадян у разі наявності інформації з цього приводу невідкладно телефонувати 102. Конфіденційність гарантована.