До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО
Сьогодні, 22:39
Волинські лісівники вирощують квіти та реалізують їх для населення.
Про це у фейсбуці написала інжеренер лісгоспу Ірина Остапчук.
Квіти вирощують у теплицях ДП "Маневицького лісового господарства".
"Ви ще не придбали квіти до 8-го березня? Тоді Вам до нас)))
Ми знаходимся в смт. Маневичі, вул.А.Снітка,31", - йдеться у дописі.
Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефонами +380988751764, +380976499237.
Також працівниця лісгоспу опублікувала фото квітів, які ростуть в маневицьких теплицях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у фейсбуці написала інжеренер лісгоспу Ірина Остапчук.
Квіти вирощують у теплицях ДП "Маневицького лісового господарства".
"Ви ще не придбали квіти до 8-го березня? Тоді Вам до нас)))
Ми знаходимся в смт. Маневичі, вул.А.Снітка,31", - йдеться у дописі.
Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефонами +380988751764, +380976499237.
Також працівниця лісгоспу опублікувала фото квітів, які ростуть в маневицьких теплицях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин став учасником шоу «Суперінтуіція». ВІДЕО
Сьогодні, 23:15
До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО
Сьогодні, 22:39
Рівнянин нарубав на Волині дубів на 130 тисяч
Сьогодні, 21:57
На Волині шахраї «продають» зі знижкою талони на пальне
Сьогодні, 21:19
Медіа