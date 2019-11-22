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До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО

До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО
Волинські лісівники вирощують квіти та реалізують їх для населення.

Про це у фейсбуці написала інжеренер лісгоспу Ірина Остапчук.

Квіти вирощують у теплицях ДП "Маневицького лісового господарства".

"Ви ще не придбали квіти до 8-го березня? Тоді Вам до нас)))
Ми знаходимся в смт. Маневичі, вул.А.Снітка,31", - йдеться у дописі.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефонами +380988751764, +380976499237.

Також працівниця лісгоспу опублікувала фото квітів, які ростуть в маневицьких теплицях.

До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО
До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО
До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО
До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО
До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО
До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО


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Теги: квіти, Волинь, ВОУЛМГ
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