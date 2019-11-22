До 8 березня: волинські лісівники продають квіти з власних теплиць. ФОТО

Волинські лісівники вирощують квіти та реалізують їх для населення.Про це у фейсбуці написала інжеренер лісгоспуКвіти вирощують у теплицях ДП "Маневицького лісового господарства"."Ви ще не придбали квіти до 8-го березня? Тоді Вам до нас)))Ми знаходимся в смт. Маневичі, вул.А.Снітка,31", - йдеться у дописі.Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефонами +380988751764, +380976499237.Також працівниця лісгоспу опублікувала фото квітів, які ростуть в маневицьких теплицях.