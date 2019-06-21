В ЄС вирішили зняти санкції з Азарова та іншого соратника Януковича

Миколи Азарова і ексміністра енергетики Едуарда Ставицього.



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«Посли ЄС вирішили зняти арешт активів із колишнього прем’єр-міністра України Азарова і колишнього міністра енергетики Ставицького. Продовжити на 12 місяців для Януковича і восьми інших (ексчиновників – ред.) та на шість місяців – для його сина Олександра», – повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.



Про те, що Європейський союз, ймовірно, зніме санкції за незаконне присвоєння державних коштів із колишнього прем’єра Миколи Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького, стало відомо 28 січня.



Водночас віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявляв, що українська влада не бачить «сигналів» про наміри Європейського союзу скасувати санкції щодо колишніх чиновників часів президентства Віктора Януковича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посли Європейського союзу вирішили розморозити активи колишнього прем’єр-міністра Україниі ексміністра енергетикиПро це повідомляє Радіо Свобода «Посли ЄС вирішили зняти арешт активів із колишнього прем’єр-міністра України Азарова і колишнього міністра енергетики Ставицького. Продовжити на 12 місяців для Януковича і восьми інших (ексчиновників – ред.) та на шість місяців – для його сина Олександра», – повідомляє брюссельський кореспондент Радіо СвободаПро те, що Європейський союз, ймовірно, зніме санкції за незаконне присвоєння державних коштів із колишнього прем’єра Миколи Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького, стало відомо 28 січня.Водночас віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграціїзаявляв, що українська влада не бачить «сигналів» про наміри Європейського союзу скасувати санкції щодо колишніх чиновників часів президентства

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