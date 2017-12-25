У Москві знайшли мертвою 18-річну українську шахістку

Олександру Вернигору.



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18-річна Вернигора була професійною шахісткою і перебувала в рейтингу ФІДЕ (1 861-ше місце).



В квартирі був також приятель спортсменки. Тіла виявив батько дівчини, коли прийшов додому.



За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяльний газ. Поруч із тілами знайдено повітряні кульки, наповнені закисом азоту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У квартирі на заході Москви знайшли мертвою молоду українську шахісткуПро це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на Telegram-канал 112.18-річна Вернигора була професійною шахісткою і перебувала в рейтингу ФІДЕ (1 861-ше місце).В квартирі був також приятель спортсменки. Тіла виявив батько дівчини, коли прийшов додому.За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяльний газ. Поруч із тілами знайдено повітряні кульки, наповнені закисом азоту.

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