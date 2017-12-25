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У Москві знайшли мертвою 18-річну українську шахістку

У Москві знайшли мертвою 18-річну українську шахістку
У квартирі на заході Москви знайшли мертвою молоду українську шахістку Олександру Вернигору.

Про це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на Telegram-канал 112.

18-річна Вернигора була професійною шахісткою і перебувала в рейтингу ФІДЕ (1 861-ше місце).

В квартирі був також приятель спортсменки. Тіла виявив батько дівчини, коли прийшов додому.

За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяльний газ. Поруч із тілами знайдено повітряні кульки, наповнені закисом азоту.

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Теги: смерть, Москва
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