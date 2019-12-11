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У Луцьку гонщик на «мерсі» ледь не врізався у маршрутку. ВІДЕО

У Луцьку гонщик на «мерсі» ледь не врізався у маршрутку. ВІДЕО
На одній із вулиць обласного центру Волині водій автомобіля Mercedes створив аварійну ситуацію.

Про це у спільноті АвтоАндони Луцька у фейсбуці написав інший водій-очевидеуь Сергій Єрмакович.

На відео з відеореєстратора видно, що білий Mercedes рухається вулицею Данила Галицького. Обганяючи тролейбус, водій "мерса" на великій швидкості "вискочив" на зустрічну смугу і ледь не зіткнувся з маршрутним таксі №28, яке рухалося навпроти.

"Спішун. А потім кричить, що пішохід на перехід вискочив", – йдеться у дописі.


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Теги: Луцьк, порушення
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