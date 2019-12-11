У Луцьку гонщик на «мерсі» ледь не врізався у маршрутку. ВІДЕО





Про це у спільноті АвтоАндони Луцька у фейсбуці написав інший водій-очевидеуь Сергій Єрмакович.



На відео з відеореєстратора видно, що білий Mercedes рухається вулицею Данила Галицького. Обганяючи тролейбус, водій "мерса" на великій швидкості "вискочив" на зустрічну смугу і ледь не зіткнувся з маршрутним таксі №28, яке рухалося навпроти.



"Спішун. А потім кричить, що пішохід на перехід вискочив", – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із вулиць обласного центру Волині водій автомобіля Mercedes створив аварійну ситуацію.Про це у спільноті АвтоАндони Луцька у фейсбуці написав інший водій-очевидеуьНа відео з відеореєстратора видно, що білий Mercedes рухається вулицею Данила Галицького. Обганяючи тролейбус, водій "мерса" на великій швидкості "вискочив" на зустрічну смугу і ледь не зіткнувся з маршрутним таксі №28, яке рухалося навпроти."Спішун. А потім кричить, що пішохід на перехід вискочив", – йдеться у дописі.

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