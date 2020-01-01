Конкурент «Волині» відмовився від Прем`єр-ліги

Олег Собуцький повідомив, що, незважаючи на підсумкове місце в Першій лізі, клуб в нинішньому сезоні не буде підніматись в УПЛ.



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Собуцький зазначив, що стадіон "Агробізнесу" та інфраструктура клубу не готові до матчів УПЛ. У випадку, якщо "Агробізнес" по спортивному принципу підніметься в УПЛ, то клуб з Волочиська комусь поступиться своїм місцем.



«Яке б місце ми не зайняли, — чи перше, чи друге, чи, як ставили завдання перед початком цього сезону, не нижче шостого, — ми цього року не йдемо в Прем’єр-лігу, тому що ми ще не створили бази. В нас на сьогодні стадіон не готовий до матчів в УПЛ. Якщо б стадіон був готовий, то ми, звичайно б, могли говорити про підвищення в класі. Ми повинні грати на домашній арені, перед своїми глядачами. А домашня арена цього року ще не готова. Тому на сьогодні такої цілі в нас немає. Навіть, якщо ми займемо перше, друге, третє місця. Все одно комусь цим місцем, згідно регламенту та спортивного принципу, поступимося», - сказав Собуцький.



"Агробізнес" посідає шосте місце в турнірній таблиці Першої ліги. Клуб з Волочиська програє лідеру чемпіонату "Руху" лише два очки, а луцька "Волинь", в активі якої 38 очок, випереджає "Агробізнес" лише на 1 пункт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Почесний президент «Агробізнесу»повідомив, що, незважаючи на підсумкове місце в Першій лізі, клуб в нинішньому сезоні не буде підніматись в УПЛ.Про це інформує SportArena Собуцький зазначив, що стадіон "Агробізнесу" та інфраструктура клубу не готові до матчів УПЛ. У випадку, якщо "Агробізнес" по спортивному принципу підніметься в УПЛ, то клуб з Волочиська комусь поступиться своїм місцем.«Яке б місце ми не зайняли, — чи перше, чи друге, чи, як ставили завдання перед початком цього сезону, не нижче шостого, — ми цього року не йдемо в Прем’єр-лігу, тому що ми ще не створили бази. В нас на сьогодні стадіон не готовий до матчів в УПЛ. Якщо б стадіон був готовий, то ми, звичайно б, могли говорити про підвищення в класі. Ми повинні грати на домашній арені, перед своїми глядачами. А домашня арена цього року ще не готова. Тому на сьогодні такої цілі в нас немає. Навіть, якщо ми займемо перше, друге, третє місця. Все одно комусь цим місцем, згідно регламенту та спортивного принципу, поступимося», - сказав Собуцький."Агробізнес" посідає шосте місце в турнірній таблиці Першої ліги. Клуб з Волочиська програє лідеру чемпіонату "Руху" лише два очки, а луцька "Волинь", в активі якої 38 очок, випереджає "Агробізнес" лише на 1 пункт.

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