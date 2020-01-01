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Конкурент «Волині» відмовився від Прем`єр-ліги

Конкурент «Волині» відмовився від Прем`єр-ліги
Почесний президент «Агробізнесу» Олег Собуцький повідомив, що, незважаючи на підсумкове місце в Першій лізі, клуб в нинішньому сезоні не буде підніматись в УПЛ.

Про це інформує SportArena.

Собуцький зазначив, що стадіон "Агробізнесу" та інфраструктура клубу не готові до матчів УПЛ. У випадку, якщо "Агробізнес" по спортивному принципу підніметься в УПЛ, то клуб з Волочиська комусь поступиться своїм місцем.

«Яке б місце ми не зайняли, — чи перше, чи друге, чи, як ставили завдання перед початком цього сезону, не нижче шостого, — ми цього року не йдемо в Прем’єр-лігу, тому що ми ще не створили бази. В нас на сьогодні стадіон не готовий до матчів в УПЛ. Якщо б стадіон був готовий, то ми, звичайно б, могли говорити про підвищення в класі. Ми повинні грати на домашній арені, перед своїми глядачами. А домашня арена цього року ще не готова. Тому на сьогодні такої цілі в нас немає. Навіть, якщо ми займемо перше, друге, третє місця. Все одно комусь цим місцем, згідно регламенту та спортивного принципу, поступимося», - сказав Собуцький.

"Агробізнес" посідає шосте місце в турнірній таблиці Першої ліги. Клуб з Волочиська програє лідеру чемпіонату "Руху" лише два очки, а луцька "Волинь", в активі якої 38 очок, випереджає "Агробізнес" лише на 1 пункт.

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Теги: футбол, Агробізнес
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