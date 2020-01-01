Долар і євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 6 березня





Євро при купівлі становить – 27.229, продажу – 27.768.



Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,381.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.958, продаж – 6.478



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