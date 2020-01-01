Долар і євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 6 березня
Сьогодні, 08:43
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.523, а продаж – 24.886.
Євро при купівлі становить – 27.229, продажу – 27.768.
Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.958, продаж – 6.478
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Євро при купівлі становить – 27.229, продажу – 27.768.
Курс російського рубля: купівля – 0,332, продаж – 0,381.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.958, продаж – 6.478
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