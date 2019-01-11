Бельгійська вафля, італійська кава і кленовий сироп: чим пригощають локації «Coffee & Gelato»*

В «Coffee & Gelato» пропонують скуштувати справжню бельгійську вафлю з шоколадом, топінгами чи джемом на вибір, смакуючи разом із якісною кавою за італійською рецептурою або ж «ресторанним» чаєм. Усе це – за демократичними цінами та у різних локаціях міста: зручно, смачно і без хімікатів.Отож, щойно підходять потенційні покупці пані, яка працює баристою у «Coffee & Gelato», ввічливо вітається і питає про гастрономічні побажання гостя. Вибір – величезний: бельгійські вафлі з трьома різновидами джему, чотирма пастами, топінгами чи посипками на вибір, натуральна кава – арабіка або ж робуста, чаї, які постачають лише до ресторанів та у «Coffee & Gelato», а в теплий період – ще й морозимо, яке, між іншим, до закладу завезуть уже на наступному тижні.Виявляється, хіт продажів – солодка бельгійська вафля із шоколадною пастою та горіховою посипкою, до неї пропонують спробувати раф-каву зі збитими вершками та справжнім кленовим сиропом із Канади. Звучить непогано, а на смак – ще краще.Не сподівайтеся, секретний рецепт справжніх бельгійських вафельок вам нізащо не відкриють, щоправда, цікаві факти випитати таки можна: у складі тіста для смаколиків немає жодних хімічних домішок, більшість інгредієнтів виготовляють спеціально під замовлення, а особливого аромату та солодко-терпкого присмаку вафлям надає спеціальний крафтовий ванільний цукор, який у тісті має дещо зернисту консистенцію, але під час смаження досконало наповнює десерт.Смажать вафлі тут лише після замовлення, на очах у покупців, адже гарячими вони смакують просто неперевершено. 3–4 хвилини у спеціальній вафельниці – і можна обирати начинку.У «Coffee & Gelato» вам запропонують різноманіття топінгів (диня, банан, вишня, полуниця, карамель та інші), чотири види пасти: шоколад, полуниця, фісташка чи білий шоколад, які, між іншим, користуються неабияким попитом в цілому світі, хоч для України це – новинка, або ж – особливий натуральний джем: вишня, ківі, абрикос (кажуть, на смак нагадує домашній пиріг з варенням). Щодо пасти, то незабаром обіцяють новинку – свіжий кисло-солодкий мандарин.Поверх цього вафлю можна посипати маршмелоу, горіхами чи навіть попкорном. За бажанням безкоштовно додають корицю, шоколад чи ванільний цукор.За більш ніж десятирічний досвід роботи у «Coffee & Gelato» встигли сформулювати так званий портрет споживача, а саме того, хто до свого смачного десерту неодмінно замовлятиме каву. З’ясувалося, що 85% кавоманів обирають напій з молоком. У такому разі «чисту» арабіку використовувати не варто, адже цей сорт має певну кислинку, яку молоко «вбиває», а кава виходить не такою насиченою і фактично не відчувається, тому на основі опитувань і спостережень у «Coffee & Gelato» вивели власну ідеальну формулу напою. Збалансоване поєднання арабіки та робусти максимально відкриває усі смакові якості кави.Зізнаються, що останнім часом люди стали більше цінувати натуральність, тож пропонують скуштувати дещо особливе – справжній кленовий сироп. «Прямим рейсом з Канади!», - кажуть про нього у «Coffee & Gelato». Кленовий сироп додають як до вафель, так і в каву. Особливо смакує із м’якою раф-кавою зі збитими вершками та тонким молочно-ванільним смаком.Також тут можна скуштувати каву із незвичними поєднаннями, до прикладу – «Оrange cappuccino». Така кава на основі апельсинового соку дуже полюбилася лучанам. Або ж – фірмовий напій «Coffee & Gelato», що готують на базі еспресо із додаванням морозива, попкорну і маршмелоу, чи «Magic coffee», що варять із рослинним молоком: мигдалевим чи кокосовим. До слова, усі кавові напої можуть приготувати із такого молока для людей, які мають непереносимість лактози. Пропонують також скуштувати «Bounty coffee» з кокосовим та шоколадним сиропами, «Халву coffee» зі згущеним молоком, халвою та арахісовою посипкою або ж «Фісташковий раф» із пастою, яку також додають і до вафель.Найпопулярнішим напоєм на сьогодні на локаціях «Coffee & Gelato» є «Over сacao» із шоколадом, какао, молоком, аерозольними вершками, топінгом «солона карамель», попкорном і маршмелоу. Напій виходить не лише смачним, але й дуже красивим на вигляд, тож подобається дітям, жінкам і охочим зробити гарне фото напою для соцмереж.Тим, хто віддає перевагу чаю, у «Coffee & Gelato» пропонують скуштувати німецький чай преміум-класу марки «Ronnefeldt», який, до слова, постачають здебільшого до ресторанів. Пакетик розрахований на 0,5 літри напою, натомість всього за 20 гривень за чашку тут готують насичений та смачний чай порцією 320 грамів.Наразі в наявності є 9 різновидів, тож кожен може обрати свій ідеальний чай.У «Coffee & Gelato» анонсували відкриття нової смачної локації. Це буде точка нового формату, де люди зможуть взяти каву і вафлі не лише з собою, а й посидіти в затишній атмосфері, куштуючи справжній бельгійській десерт.Кафе відкриватимуть вже зовсім скоро поблизу ТЦ «Гостинець» (приміщення «Тигреса», між магазином «АТБ» та піцерією «Фелічіта»).