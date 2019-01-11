Бельгійська вафля, італійська кава і кленовий сироп: чим пригощають локації «Coffee & Gelato»*
Сьогодні, 17:20
В усьому, що стосується солодощів, бельгійцям можна довіряти на всі 100%. Своїм шоколадом вони це давно довели. Але є в них ще одні національні ласощі – це бельгійські вафлі. Такі ж неймовірні на смак солодощі навчилися робити й у Луцьку.
В «Coffee & Gelato» пропонують скуштувати справжню бельгійську вафлю з шоколадом, топінгами чи джемом на вибір, смакуючи разом із якісною кавою за італійською рецептурою або ж «ресторанним» чаєм. Усе це – за демократичними цінами та у різних локаціях міста: зручно, смачно і без хімікатів.
Інформаційне агентство ВолиньPost провело власну дегустацію смаколиків, тож ділимося враженнями. Спойлер: було дуже смачно.
Отож, щойно підходять потенційні покупці пані Катерина Клекоць, яка працює баристою у «Coffee & Gelato», ввічливо вітається і питає про гастрономічні побажання гостя. Вибір – величезний: бельгійські вафлі з трьома різновидами джему, чотирма пастами, топінгами чи посипками на вибір, натуральна кава – арабіка або ж робуста, чаї, які постачають лише до ресторанів та у «Coffee & Gelato», а в теплий період – ще й морозимо, яке, між іншим, до закладу завезуть уже на наступному тижні.
Рецепт ідеальної бельгійської вафлі
Виявляється, хіт продажів – солодка бельгійська вафля із шоколадною пастою та горіховою посипкою, до неї пропонують спробувати раф-каву зі збитими вершками та справжнім кленовим сиропом із Канади. Звучить непогано, а на смак – ще краще.
Не сподівайтеся, секретний рецепт справжніх бельгійських вафельок вам нізащо не відкриють, щоправда, цікаві факти випитати таки можна: у складі тіста для смаколиків немає жодних хімічних домішок, більшість інгредієнтів виготовляють спеціально під замовлення, а особливого аромату та солодко-терпкого присмаку вафлям надає спеціальний крафтовий ванільний цукор, який у тісті має дещо зернисту консистенцію, але під час смаження досконало наповнює десерт.
Смажать вафлі тут лише після замовлення, на очах у покупців, адже гарячими вони смакують просто неперевершено. 3–4 хвилини у спеціальній вафельниці – і можна обирати начинку.
У «Coffee & Gelato» вам запропонують різноманіття топінгів (диня, банан, вишня, полуниця, карамель та інші), чотири види пасти: шоколад, полуниця, фісташка чи білий шоколад, які, між іншим, користуються неабияким попитом в цілому світі, хоч для України це – новинка, або ж – особливий натуральний джем: вишня, ківі, абрикос (кажуть, на смак нагадує домашній пиріг з варенням). Щодо пасти, то незабаром обіцяють новинку – свіжий кисло-солодкий мандарин.
Поверх цього вафлю можна посипати маршмелоу, горіхами чи навіть попкорном. За бажанням безкоштовно додають корицю, шоколад чи ванільний цукор.
Пропаганда якісної натуральної кави і справжній кленовий сироп з Канади
За більш ніж десятирічний досвід роботи у «Coffee & Gelato» встигли сформулювати так званий портрет споживача, а саме того, хто до свого смачного десерту неодмінно замовлятиме каву. З’ясувалося, що 85% кавоманів обирають напій з молоком. У такому разі «чисту» арабіку використовувати не варто, адже цей сорт має певну кислинку, яку молоко «вбиває», а кава виходить не такою насиченою і фактично не відчувається, тому на основі опитувань і спостережень у «Coffee & Gelato» вивели власну ідеальну формулу напою. Збалансоване поєднання арабіки та робусти максимально відкриває усі смакові якості кави.
Зізнаються, що останнім часом люди стали більше цінувати натуральність, тож пропонують скуштувати дещо особливе – справжній кленовий сироп. «Прямим рейсом з Канади!», - кажуть про нього у «Coffee & Gelato». Кленовий сироп додають як до вафель, так і в каву. Особливо смакує із м’якою раф-кавою зі збитими вершками та тонким молочно-ванільним смаком.
Також тут можна скуштувати каву із незвичними поєднаннями, до прикладу – «Оrange cappuccino». Така кава на основі апельсинового соку дуже полюбилася лучанам. Або ж – фірмовий напій «Coffee & Gelato», що готують на базі еспресо із додаванням морозива, попкорну і маршмелоу, чи «Magic coffee», що варять із рослинним молоком: мигдалевим чи кокосовим. До слова, усі кавові напої можуть приготувати із такого молока для людей, які мають непереносимість лактози. Пропонують також скуштувати «Bounty coffee» з кокосовим та шоколадним сиропами, «Халву coffee» зі згущеним молоком, халвою та арахісовою посипкою або ж «Фісташковий раф» із пастою, яку також додають і до вафель.
Найпопулярнішим напоєм на сьогодні на локаціях «Coffee & Gelato» є «Over сacao» із шоколадом, какао, молоком, аерозольними вершками, топінгом «солона карамель», попкорном і маршмелоу. Напій виходить не лише смачним, але й дуже красивим на вигляд, тож подобається дітям, жінкам і охочим зробити гарне фото напою для соцмереж.
Ресторанний чай за нересторанними цінами
Тим, хто віддає перевагу чаю, у «Coffee & Gelato» пропонують скуштувати німецький чай преміум-класу марки «Ronnefeldt», який, до слова, постачають здебільшого до ресторанів. Пакетик розрахований на 0,5 літри напою, натомість всього за 20 гривень за чашку тут готують насичений та смачний чай порцією 320 грамів.
Наразі в наявності є 9 різновидів, тож кожен може обрати свій ідеальний чай.
Незабаром – нова локація «Coffee & Gelato»
У «Coffee & Gelato» анонсували відкриття нової смачної локації. Це буде точка нового формату, де люди зможуть взяти каву і вафлі не лише з собою, а й посидіти в затишній атмосфері, куштуючи справжній бельгійській десерт.
Кафе відкриватимуть вже зовсім скоро поблизу ТЦ «Гостинець» (приміщення «Тигреса», між магазином «АТБ» та піцерією «Фелічіта»).
Про точну дату відкриття згодом повідомлять на сторінці «Coffee & Gelato» у Facebook, а поки усіх запрошують куштувати смаколики з 7:30 до 19:30 за адресами:
– вулиця Лесі Українки, 65 (навпроти магазину «Vinetime»)
– вулиця Лесі Українки, 41 (поряд із ЦНАП)
– пр. Соборності, 43 (біля входу в гіпермаркет «Там-Там»
- сквер Героїв Майдану (РАЦС).
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В «Coffee & Gelato» пропонують скуштувати справжню бельгійську вафлю з шоколадом, топінгами чи джемом на вибір, смакуючи разом із якісною кавою за італійською рецептурою або ж «ресторанним» чаєм. Усе це – за демократичними цінами та у різних локаціях міста: зручно, смачно і без хімікатів.
Інформаційне агентство ВолиньPost провело власну дегустацію смаколиків, тож ділимося враженнями. Спойлер: було дуже смачно.
Отож, щойно підходять потенційні покупці пані Катерина Клекоць, яка працює баристою у «Coffee & Gelato», ввічливо вітається і питає про гастрономічні побажання гостя. Вибір – величезний: бельгійські вафлі з трьома різновидами джему, чотирма пастами, топінгами чи посипками на вибір, натуральна кава – арабіка або ж робуста, чаї, які постачають лише до ресторанів та у «Coffee & Gelato», а в теплий період – ще й морозимо, яке, між іншим, до закладу завезуть уже на наступному тижні.
Рецепт ідеальної бельгійської вафлі
Виявляється, хіт продажів – солодка бельгійська вафля із шоколадною пастою та горіховою посипкою, до неї пропонують спробувати раф-каву зі збитими вершками та справжнім кленовим сиропом із Канади. Звучить непогано, а на смак – ще краще.
Не сподівайтеся, секретний рецепт справжніх бельгійських вафельок вам нізащо не відкриють, щоправда, цікаві факти випитати таки можна: у складі тіста для смаколиків немає жодних хімічних домішок, більшість інгредієнтів виготовляють спеціально під замовлення, а особливого аромату та солодко-терпкого присмаку вафлям надає спеціальний крафтовий ванільний цукор, який у тісті має дещо зернисту консистенцію, але під час смаження досконало наповнює десерт.
Смажать вафлі тут лише після замовлення, на очах у покупців, адже гарячими вони смакують просто неперевершено. 3–4 хвилини у спеціальній вафельниці – і можна обирати начинку.
У «Coffee & Gelato» вам запропонують різноманіття топінгів (диня, банан, вишня, полуниця, карамель та інші), чотири види пасти: шоколад, полуниця, фісташка чи білий шоколад, які, між іншим, користуються неабияким попитом в цілому світі, хоч для України це – новинка, або ж – особливий натуральний джем: вишня, ківі, абрикос (кажуть, на смак нагадує домашній пиріг з варенням). Щодо пасти, то незабаром обіцяють новинку – свіжий кисло-солодкий мандарин.
Поверх цього вафлю можна посипати маршмелоу, горіхами чи навіть попкорном. За бажанням безкоштовно додають корицю, шоколад чи ванільний цукор.
Пропаганда якісної натуральної кави і справжній кленовий сироп з Канади
За більш ніж десятирічний досвід роботи у «Coffee & Gelato» встигли сформулювати так званий портрет споживача, а саме того, хто до свого смачного десерту неодмінно замовлятиме каву. З’ясувалося, що 85% кавоманів обирають напій з молоком. У такому разі «чисту» арабіку використовувати не варто, адже цей сорт має певну кислинку, яку молоко «вбиває», а кава виходить не такою насиченою і фактично не відчувається, тому на основі опитувань і спостережень у «Coffee & Gelato» вивели власну ідеальну формулу напою. Збалансоване поєднання арабіки та робусти максимально відкриває усі смакові якості кави.
Зізнаються, що останнім часом люди стали більше цінувати натуральність, тож пропонують скуштувати дещо особливе – справжній кленовий сироп. «Прямим рейсом з Канади!», - кажуть про нього у «Coffee & Gelato». Кленовий сироп додають як до вафель, так і в каву. Особливо смакує із м’якою раф-кавою зі збитими вершками та тонким молочно-ванільним смаком.
Також тут можна скуштувати каву із незвичними поєднаннями, до прикладу – «Оrange cappuccino». Така кава на основі апельсинового соку дуже полюбилася лучанам. Або ж – фірмовий напій «Coffee & Gelato», що готують на базі еспресо із додаванням морозива, попкорну і маршмелоу, чи «Magic coffee», що варять із рослинним молоком: мигдалевим чи кокосовим. До слова, усі кавові напої можуть приготувати із такого молока для людей, які мають непереносимість лактози. Пропонують також скуштувати «Bounty coffee» з кокосовим та шоколадним сиропами, «Халву coffee» зі згущеним молоком, халвою та арахісовою посипкою або ж «Фісташковий раф» із пастою, яку також додають і до вафель.
Найпопулярнішим напоєм на сьогодні на локаціях «Coffee & Gelato» є «Over сacao» із шоколадом, какао, молоком, аерозольними вершками, топінгом «солона карамель», попкорном і маршмелоу. Напій виходить не лише смачним, але й дуже красивим на вигляд, тож подобається дітям, жінкам і охочим зробити гарне фото напою для соцмереж.
Ресторанний чай за нересторанними цінами
Тим, хто віддає перевагу чаю, у «Coffee & Gelato» пропонують скуштувати німецький чай преміум-класу марки «Ronnefeldt», який, до слова, постачають здебільшого до ресторанів. Пакетик розрахований на 0,5 літри напою, натомість всього за 20 гривень за чашку тут готують насичений та смачний чай порцією 320 грамів.
Наразі в наявності є 9 різновидів, тож кожен може обрати свій ідеальний чай.
Незабаром – нова локація «Coffee & Gelato»
У «Coffee & Gelato» анонсували відкриття нової смачної локації. Це буде точка нового формату, де люди зможуть взяти каву і вафлі не лише з собою, а й посидіти в затишній атмосфері, куштуючи справжній бельгійській десерт.
Кафе відкриватимуть вже зовсім скоро поблизу ТЦ «Гостинець» (приміщення «Тигреса», між магазином «АТБ» та піцерією «Фелічіта»).
Про точну дату відкриття згодом повідомлять на сторінці «Coffee & Gelato» у Facebook, а поки усіх запрошують куштувати смаколики з 7:30 до 19:30 за адресами:
– вулиця Лесі Українки, 65 (навпроти магазину «Vinetime»)
– вулиця Лесі Українки, 41 (поряд із ЦНАП)
– пр. Соборності, 43 (біля входу в гіпермаркет «Там-Там»
- сквер Героїв Майдану (РАЦС).
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