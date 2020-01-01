Порятунок собаки у Луцьку: школяр розповів, як витягали тварину з величезної ями. ВІДЕО





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Ті покликали на підмогу працівників комунального підприємства "Ласка". Врятований поки безіменний собака відпочиває після учорашньої пригоди, розповідає керівник служби відлову КП "Ласка" Василь Колядюк. Саме сюди напередодні привезли і надали першу допомогу тварині.



"Собака зараз почуває себе дуже добре, на відміну від вчора. Вчора була дуже виснажена і дуже зголодніла, але так як ми привезли її вчора пізно ввечері, то їжі багато не давали. Собака не їла декілька днів, ледве трималася на ногах", - розповів керівник служби відлову та адопції КП "Ласка" Василь Колядюк.



Василь Колядюк каже, що собаку оглянув ветеринар. Він встановив загальне виснаження тварини, наявність кліщів та хворобу правого ока.



"Такі випадки екстремальні, як вчора, відбуваються не часто, але ми вимушені на них реагувати. Зараз він буде на карантинуванні буде пролікований і доведений до більш-менш нормального стану. Ми далі будемо намагатися знайти їй родину", - каже в. о. директора КП "Ласка" Оксана Богданюк.



Напередодні Василь Колядюк витягував пса із каналізаційного люку. Незакриту яму виявили підлітки, які гуляли у промзоні неподалік від луцького авторинку.



"Чули собака гавкає, зразу втікли, потім вернулися. Ми вернулися, присіли глянули там собака була, повиймали трохи палок, потім побачили в темряві, як собака сидить", - каже школяр Алан Ормелі.







Порятунок собаки тривав півтори години. Рятувальники привезли розсувну драбину, він спустився, аби забрати собаку.



"Та яма тепер виглядає не так, як вона виглядала вчора, там було багато гілок, собака могла переплутати її з кущем, бо вони всі були зверху, могла просто втратити орієнтир і туди шусть і все. А яма реально дуже глибока", - продовжує розповідь Василь Колядюк.







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