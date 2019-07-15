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На одній з вулиць Луцька посеред дороги незаконно зливали нечистоти. ФОТО

На одній з вулиць Луцька посеред дороги незаконно зливали нечистоти. ФОТО
У Луцьку на вулиці Вахтангова зафіксували факт незаконного зливу нечистот.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Про злив нечистот повідомили небайдужі громадяни. На порушника склали протокол за порушення ст. 152 КУпАП. Штраф за порушення становить від 340 до 1360 гривень.

У разі виявлення порушень правил благоустрою міста Луцька просять телефонувати за номерами гарячої лінії групи швидкого реагування: 0670000679 та 0661021102.
На одній з вулиць Луцька посеред дороги незаконно зливали нечистоти. ФОТО
На одній з вулиць Луцька посеред дороги незаконно зливали нечистоти. ФОТО
На одній з вулиць Луцька посеред дороги незаконно зливали нечистоти. ФОТО

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Теги: нечистоти, сморід, Луцьк
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