На одній з вулиць Луцька посеред дороги незаконно зливали нечистоти. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У Луцьку на вулиці Вахтангова зафіксували факт незаконного зливу нечистот.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
Про злив нечистот повідомили небайдужі громадяни. На порушника склали протокол за порушення ст. 152 КУпАП. Штраф за порушення становить від 340 до 1360 гривень.
У разі виявлення порушень правил благоустрою міста Луцька просять телефонувати за номерами гарячої лінії групи швидкого реагування: 0670000679 та 0661021102.
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Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
Про злив нечистот повідомили небайдужі громадяни. На порушника склали протокол за порушення ст. 152 КУпАП. Штраф за порушення становить від 340 до 1360 гривень.
У разі виявлення порушень правил благоустрою міста Луцька просять телефонувати за номерами гарячої лінії групи швидкого реагування: 0670000679 та 0661021102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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