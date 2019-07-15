На одній з вулиць Луцька посеред дороги незаконно зливали нечистоти. ФОТО





Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.



Про злив нечистот повідомили небайдужі громадяни. На порушника склали протокол за порушення ст. 152 КУпАП. Штраф за порушення становить від 340 до 1360 гривень.



У разі виявлення порушень правил благоустрою міста Луцька просять телефонувати за номерами гарячої лінії групи швидкого реагування: 0670000679 та 0661021102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Вахтангова зафіксували факт незаконного зливу нечистот.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.Про злив нечистот повідомили небайдужі громадяни. На порушника склали протокол за порушення ст. 152 КУпАП. Штраф за порушення становить від 340 до 1360 гривень.У разі виявлення порушень правил благоустрою міста Луцька просять телефонувати за номерами гарячої лінії групи швидкого реагування: 0670000679 та 0661021102.

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