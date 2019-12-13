Дітям із притулку на Волині перукарі-стилісти влаштувати день краси. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
У притулку для дітей, що у Рожищі, організували день краси.
Перукарі-стилісти підстригали, укладали, заплітали волосся вихованцям, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, що оголошення про те, що дітей потрібно постригти, розмістила в інтернеті благодійна організація «Дарунок», яка співпрацює з притулком. На це прохання відгукнулися перукарі одного з луцьких салонів, розповів перукар Андрій Оліферчук.
Перукар-стиліст Андрій Оліферчук каже, що до кожної дитини був індивідуальний підхід. Усі побажання вихованців теж враховували.
"Я забрав нашу команду із салону і ми працюємо тут. Треба працювати швидко, бо вони непосидючі, це не старші люди. Враховуємо особливості обличчя, текстуру волоссячка, побажання модників і модниць", - каже перукар Андрій Оліферчук.
Такі заходи допомагають зробити перебування дітей у притулку веселішим і допомагають у виховному процесі, каже завідувач Леонід Матвійчук.
Завідувач Притулку для дітей служби у справах дітей облдержадміністрації Леонід Матвійчук: "Хочемо у дітях також виховати почуття вдячності, що хтось для них старається і хоче зробити корисне і приємне."
У притулку тимчасового перебування нині 26 дітей, усі отримали нові зачіски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перукарі-стилісти підстригали, укладали, заплітали волосся вихованцям, - йдеться у сюжеті Суспільного.
Нагадаємо, що оголошення про те, що дітей потрібно постригти, розмістила в інтернеті благодійна організація «Дарунок», яка співпрацює з притулком. На це прохання відгукнулися перукарі одного з луцьких салонів, розповів перукар Андрій Оліферчук.
Перукар-стиліст Андрій Оліферчук каже, що до кожної дитини був індивідуальний підхід. Усі побажання вихованців теж враховували.
"Я забрав нашу команду із салону і ми працюємо тут. Треба працювати швидко, бо вони непосидючі, це не старші люди. Враховуємо особливості обличчя, текстуру волоссячка, побажання модників і модниць", - каже перукар Андрій Оліферчук.
Такі заходи допомагають зробити перебування дітей у притулку веселішим і допомагають у виховному процесі, каже завідувач Леонід Матвійчук.
Завідувач Притулку для дітей служби у справах дітей облдержадміністрації Леонід Матвійчук: "Хочемо у дітях також виховати почуття вдячності, що хтось для них старається і хоче зробити корисне і приємне."
У притулку тимчасового перебування нині 26 дітей, усі отримали нові зачіски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкривають стильний меблевий шоурум. ФОТО *
Сьогодні, 10:00
Дітям із притулку на Волині перукарі-стилісти влаштувати день краси. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Порятунок собаки у Луцьку: школяр розповів, як витягали тварину з величезної ями. ВІДЕО
Сьогодні, 09:33
Затисло в кабіні під час аварії: у Луцьку рятувальники «вирізали» водія вантажівки. ФОТО 18+
Сьогодні, 09:10
Медіа