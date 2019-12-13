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Дітям із притулку на Волині перукарі-стилісти влаштувати день краси. ВІДЕО

Дітям із притулку на Волині перукарі-стилісти влаштувати день краси. ВІДЕО
У притулку для дітей, що у Рожищі, організували день краси.

Перукарі-стилісти підстригали, укладали, заплітали волосся вихованцям, - йдеться у сюжеті Суспільного.

Нагадаємо, що оголошення про те, що дітей потрібно постригти, розмістила в інтернеті благодійна організація «Дарунок», яка співпрацює з притулком. На це прохання відгукнулися перукарі одного з луцьких салонів, розповів перукар Андрій Оліферчук.

Перукар-стиліст Андрій Оліферчук каже, що до кожної дитини був індивідуальний підхід. Усі побажання вихованців теж враховували.

"Я забрав нашу команду із салону і ми працюємо тут. Треба працювати швидко, бо вони непосидючі, це не старші люди. Враховуємо особливості обличчя, текстуру волоссячка, побажання модників і модниць", - каже перукар Андрій Оліферчук.

Такі заходи допомагають зробити перебування дітей у притулку веселішим і допомагають у виховному процесі, каже завідувач Леонід Матвійчук.

Завідувач Притулку для дітей служби у справах дітей облдержадміністрації Леонід Матвійчук: "Хочемо у дітях також виховати почуття вдячності, що хтось для них старається і хоче зробити корисне і приємне."

У притулку тимчасового перебування нині 26 дітей, усі отримали нові зачіски.


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Теги: перукарі, притулок, Рожище
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