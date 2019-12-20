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У Луцьку двоє злодіїв посеред ночі обікрали магазин

У Луцьку двоє злодіїв посеред ночі обікрали магазин
У Луцьку поліція розкрила крадіжку з магазину.

Крадіжка трапилася у ніч на четвер, 5 березня, - пише ГУНП у Волинській області.

Невідомі пошкодили вхідні двері магазину на проспекті Соборності та викрали з приміщення 500 одиниць кондитерських виробів різних торгових марок. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїли жителі міста Луцька – 33 та 29 років. Викрадений товар вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

До слова, оперативники встановили причетність зловмисників до вчинення ще однієї аналогічної крадіжки з магазину на території Луцька.

Досудове розслідування триває.


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Теги: магазин, злодії, Луцьк
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