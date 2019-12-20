У Луцьку двоє злодіїв посеред ночі обікрали магазин
Сьогодні, 10:09
У Луцьку поліція розкрила крадіжку з магазину.
Крадіжка трапилася у ніч на четвер, 5 березня, - пише ГУНП у Волинській області.
Невідомі пошкодили вхідні двері магазину на проспекті Соборності та викрали з приміщення 500 одиниць кондитерських виробів різних торгових марок. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїли жителі міста Луцька – 33 та 29 років. Викрадений товар вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
До слова, оперативники встановили причетність зловмисників до вчинення ще однієї аналогічної крадіжки з магазину на території Луцька.
Досудове розслідування триває.
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Крадіжка трапилася у ніч на четвер, 5 березня, - пише ГУНП у Волинській області.
Невідомі пошкодили вхідні двері магазину на проспекті Соборності та викрали з приміщення 500 одиниць кондитерських виробів різних торгових марок. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїли жителі міста Луцька – 33 та 29 років. Викрадений товар вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
До слова, оперативники встановили причетність зловмисників до вчинення ще однієї аналогічної крадіжки з магазину на території Луцька.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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