У Луцьку двоє злодіїв посеред ночі обікрали магазин

У Луцьку поліція розкрила крадіжку з магазину.Крадіжка трапилася у ніч на четвер, 5 березня, - пише ГУНП у Волинській області.Невідомі пошкодили вхідні двері магазину на проспекті Соборності та викрали з приміщення 500 одиниць кондитерських виробів різних торгових марок. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїли жителі міста Луцька – 33 та 29 років. Викрадений товар вилучили.За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.До слова, оперативники встановили причетність зловмисників до вчинення ще однієї аналогічної крадіжки з магазину на території Луцька.Досудове розслідування триває.