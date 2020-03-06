Чим зайняти себе у Луцьку 6 – 9 березня: добірка найцікавіших подій на вихідні





Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розслабитися і відпочити після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



П'ятниця, 6 березня



Подія: Степан Гіга у Луцьку/ 6.03.2020 о 19:00 / Драмтеатр

Тип заходу: Концерт

Місце: Волинський Драмтеатр ім Т Г Шевченка

Коли: 19:00

Що обіцяють: Великий ювілейний концерт Степана Гіги в Луцьку. З нагоди 60-річчя відомий український співак Степан Гіга вирушає у святковий тур Україною. 6 березня 2020 року музикант виступить у Луцьку на сцені Волинського обласного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Під час концерту артист виконає найкращі хіти зі своїх альбомів, подарувавши своїм шанувальникам незабутній душевний вечір. Степан Гіга належить до числа артистів, чиї пісні залишаються популярними протягом десятків років. «Яворина», «Золото Карпат», «Друзі мої», «Молитва» — слова цих хітів знають кілька поколінь шанувальників музиканта. Його концерти збирають аншлаги по всій Україні завдяки унікальній щирій атмосфері, яка панує під час виступів. Музична кар'єра композитора почалася ще в школі. У 1995 році співак випустив перший сольний альбом «Друзі мої». На сьогоднішній день за плечима у музиканта п'ять студійних платівок, сотні концертів, звання заслуженого і народного артиста України. Але найголовнішою нагородою для Степана Гіги залишається любов та визнання його прихильників.







Подія: 06/03 Олександр Копил aka DJ OK Selekta (Київ)

Тип заходу: Вечірка

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Коли: 20:30

Що обіцяють: «Електронна музика це не лише техно», – про це слухачам нагадає київський музикант Олександр Копил aka DJ OK Selekta. Адже він фанат мелодійної електроніки, особливо з етно мотивами та чудовими ритмами, зібраними з різних куточків світу. Гість закладу не обмежується конкретним стилем, хоча умовно таку музику можна віднести до downtempo, chill, world electronica, deep. «Під такі звуки чудово чілитись , але не дивуйтесь, якщо ноги самі приведуть вас у танець», – пишуть організатори. Для електронного вечора OK Selekta підготував особливий сет, сповнений латиноамериканською атмосферою та глибокими вайбами джунглів.



Вхід: 100 грн. Деталі 050-8802-555.







Подія: Воркшоп «Про що говорить політична реклама в Facebook»

Тип заходу: Тренінг

Місце: Молодіжний центр Волині

Коли: 14:00

Що обіцяють: Цей тренінг буде корисним для усіх небайдужих і охочих здобути нові знання. Разом з аналітиками даних Громадянської мережі ОПОРИ будуть: вивчати онлайн-візуалізатор політичної реклами в Facebook та Instagram; аналізувати набори даних, на яких побудовано візуалізатор, та інші відкриті виборчі дані; вчитися їх скачувати і завантажувати в Excel.



Також учасники тренінгу дізнаються місце (область) у рекламних кампаніях політичних сторінок, порівняно з іншими областями України, та побачать, чи цікаві користувачі з регіону рекламодавцям. Окрім того, дослідження політичної реклами Facebook та Instagram – один із способів зрозуміти, які теми найважливіші для місцевих політиків. Адже оплачуються лише справді вагомі повідомлення. Напередодні місцевих виборів, які відбудуться восени 2020 року, помітно зростає політична активність у найрізноманітніших її проявах. Всі готуються до змагань – хтось агітувати і здобувати підтримку виборців, хтось аналізувати і висвітлювати цей процес.







Подія: Живопис для дорослих на дерев'яних зрізах «Птахи»

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Художня студія «Барва»

Коли: 18:00

Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує у п'ятницю 6 березня о 18.00 год на захоплюючий майстер-клас для дорослих. Полотном служитиме зріз з дерева 22-22см. Малювання на зрізі з дерева нове віяння в художньому мистецтві. Надихнутись магією лісу- створи власну картину своїми руками запрошують всіх поціновувачів натурального. Тривалість 3 год. Вартість 250 грн, всі матеріали надаються. Обов'язковий попередній запис за тел. 0666949599. Передоплата 100 грн на карту Приватбанку 5363542305934904 Миселюк І.Ю.







Подія: Майстер-клас для дітей до 8 березня «Тюльпани»

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Художня студія «Барва»

Коли: 18:00

Що обіцяють: 6 березня, у п'ятницю о 18.00 год запрошують дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власного букета для мам/бабусь, який ніколи не зів'яне. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за тел/viber 066 694 95 99.







Субота, 7 березня



Подія: Очеретяний Кіт в Кораблику

Тип заходу: Концерт

Місце: Пивний клуб «Кораблик – Оболонь»

Коли: 21:30

Що обіцяють: «Очеретяний кіт» презентує пісні з майбутнього альбому і запрошує у мандрівку Україною, від Сіверського Донцю до Дунаю, від чумацької пісні до блюзу. Філософські тексти-роздуми під супровід справжнього подільського лаунжу проведуть гостей заходу від стану спостерігача у стан відчуття.



Вхід: 50грн. Бронювання столиків та інформація: 050 215 4156.







Подія: Денис Валяєв - Іспанська гітара

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Коли: 20:00

Що обіцяють: 7 березня Денис Валяєв буде запалювати Цитру горячими іспанськими ритмами. Дениса Валяєва у Луцьку знають давно. Друзі жартують, що він народився з гітарою в руках. Відомий участю у луцьких гуртах «Своя Сорочка», «Флайза» та інших, Денис довгий час був у творчих пошуках та працював у домашній студії над авторським матеріалом у різних стилях та напрямках. Зараз грає разом з Геннадієм Гусенцевим у проекті «Джаз Мікс». Гості почують Дениса Валяєва наживо 24 січня у Цитрі - нова інструментальна програма - Flamenco, що поєднає гарячі мелодії композицій відомих виконавців Paco de Lucia, Gipsy Kings, Chick Corea та авторських творах Дениса.



Вхід 50 грн. Бронювання 050-8802-555.







Подія: Janis

Тип заходу: Концерт

Місце: Maydan

Коли: 21:30

Що обіцяють: Вперше в Майдані Київський гурт Janis. Колектив створений наприкінці літа 2017 року Євгенією Гончарук (вокалістка та авторка пісень) та Євгеном Закалатою (гітарист). Обидва раніше були учасниками київського акустичного рок-гурту «Сонця Коло».



Вхід: 50 грн. Бронь столиків: 050 100 2751.







Подія: Концерт «Подих весни»

Тип заходу: Концерт

Місце: Палац культури міста Луцька

Коли: 16:00

Що обіцяють: 7 березня о 16.00 відбудеться концерт «Подих весни» народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька, керівник заслужений працівник культури України Анатолій Вихованець. Вокалісти Вікторія Чайка, Марія Науменко, Катерина Токало, Кларнет Олег Клейзун.







Подія: Майстер-клас з живопису : «Подарунок»

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Арт Галерея «образ». Пр. Волі 2, Луцьк

Коли: 13:00

Що обіцяють: Підземна школа мистецтв запрошує на майстер - клас для дітей з живопису, аби намалювати подарунок для мами,бабусі,сестрички,подруги. Організатори також обіцяють перерву із солодощами та чаєм.



Вартість - 350 грн.







Неділя, 8 березня



Подія: «Казки Ж»

Тип заходу: Вистава

Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage. Залізнична, 9, Луцьк

Коли: 18:00

Що обіцяють: «Казки Ж» або чоловікам вхід заборонений. «Мрієте повторити казкову історію Попелюшки? Називаєте свою доньку Принцесою? Вважаєте, що у Снігової королеви є чому повчитися сучасній жінці? Замислюєтеся про дивні стосунки Білосніжки та гномів?», – пишуть організатори.



Жіноча частина театру «ГаРмИдЕр» готова поговорити про це з гостями. Спільно з глядачами у виставі розігруються ситуації про жіночі мрії та розчарування, стереотипи і протести. А мудра та дещо іронічна казка усе збалансовує та резюмує. Актори не знають як повернеться хід їхніх історій, адже дотворюють їх самі глядачі. А всі разом вони готують «Коктейль Успішної Жінки» і звісно ж смакують ним. Бронювання місць за тел.: +38-066-672-61-22. Вхід: благодійний внесок 70 грн на розвиток «ГАS».







Подія: Майстер-клас по макіяжу від професійного візажиста Юлії Рябіїк

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Центральний універмаг міста Луцька. Проспект Волі, 1.

Коли: 16:00

Що обіцяють: 7 березня о 16:00 в Art Gallery (5 поверх ЦУМу) відбудеться Майстер-клас по макіяжу від професійного візажиста Юлії Рябіїк. Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/ArtGallery_0703⠀⠀

З мінімальними затратами часу і зусиль виглядати неперевершено, виконати максимум завдань за день і досягнути поставлених цілей. Сучасна жінка завжди хоче виглядати максимально ефектно. Макіяж справиться із цим завданням. Головне знати деякі тонкощі та основні аспекти його нанесення і вловити саму сутність макіяжу.







Подія: Шоколадний Майстер клас до свята Весни

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Кав'ярня-кондитерія Старе Місто

Коли: 10:30

Що обіцяють: Запрошують на дитячий Шоколадний майстерклас саме у День 8 березня. Кожняа учасниця зробить шоколадну плитку та 5 цукерок із натурального шоколаду без Білого цукру- чудовий подаруночок для мам і бабусь. Чудовий настрій, та забруднені ручки у шоколаді гарантовано. Ціна -150 грн Ціна (8.03) - 165 грн. Вік- 4+ Тривалість - 1 год. Запис в приват або 0954213005.







Понеділок, 9 березня



Подія: Літературний вечір творчості Тараса Шевченка

Тип заходу: Літературний вечір

Місце: Молодіжний центр YouthСфера. Винниченка, 67, Луцьк

Коли: 17:00

Що обіцяють: Шукають людей, що люблять мистецтво. Запрошують всіх охочих поринути у творчість видатного українського митця, якому незабаром виповниться 206 років.

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На літературному вечорі учасники зможуть: послухати вірші Кобзаря та сучасних талантів; виступити з власним віршем або піснею; насолодитися мистецькою атмосферою

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Вхід вільний за попередньої





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Подія: На струнах Кобзаревої душі

Тип заходу: Концерт

Місце: Палац культури міста Луцька

Коли: 13:00

Що обіцяють: Музичний проект присвячений 206-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Концерт за участі колективів та окремих виконавців культурно-мистецького центру «Красне». У програмі заходу музичні твори на вірші Тараса Шевченка у виконанні заслуженої артистки України Алли Опейди, заслуженого працівника культури України В'ячеслава Судими, співачки Галини Конах, гурту «НотаNeo», ансамблю «Аколада», інструментального тріо «Лелія», камерного хору, вокальної студії «Зернятко», солістів Вікторії Гурської й Олександра Гаврилюка, ансамблю сучасного танцю «Антарес» і акторів театру «Гармидер». Вхід вільний.







6 лютого – 9 березня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Уперед

Жанр: Мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:15; 12:15; 14:15; 15:15; 17:15; 19:15

Про що фільм: Брати-ельфи Іен і Барли Лайтфут живуть в чарівному світі, населеному тролями, гоблінами, гномами, кентаврами і єдинорогами. Колись їх світ переповнювала магія, але ті часи пройшли, і тепер казкові істоти літають на літаках, користуються автомобілями, і ведуть в цілому прозаїчне життя. Однак несподівана знахідка призводить до того, що брати вирішують відправитися в захоплюючу подорож на пошуки справжнього чаклунства з давніх переказів.







Фільм: Побачення у Вегасі

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 14:00; 16:00; 18:00; 20:10; 22:10

Про що фільм: Артем вміє знайти особистісний підхід до кожного клієнта завдяки тим же соцмережам, там стільки інформації! Звичайно ж, такого таланту цінують на роботі. Його бос вирішила дати йому дуже важливе завдання - підписати контракт в Лас-Вегасі з одним дуже важливим клієнтом. Так хлопець опинився на борту літака, де, звичайно ж, не упустив можливості познайомитися з красунею на ім'я Оксана. Як виявилося, вона теж рекламний агент і теж летить провести презентацію тому ж клієнтові. Артем себе не видав, але вирішив будь-що-будь перешкодити суперниці.







Фільм: Емма

Жанр: Драма, комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 12:40; 19:00; 21:30

Про що фільм: Красива, молода і багата Емма Вудхаус, будучи впевненою, що ніколи не вийде заміж, виступає в ролі свахи для своїх подруг і знайомих. Але життя підносить їй сюрприз за сюрпризом. Одного разу вона відмовляє свою подругу Гаррієт виходити заміж за фермера і сватає її з вікарієм Елтоном. Але той закохується в саму Емму.







Фільм: Гарячі матусі

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 21:15

Про що фільм: Коли тобі стукнуло сорок років - життя тільки починається. Особливо якщо ти самотня, нікому не потрібна жінка. Ну ладно, в тебе є кілька таких саме подруг з загальними проблемами. І тут ви втрьох вирішуєте поїхати у відпустку, щоб трохи розвіятися, відпочити, закрутити якийсь роман. Соня, Сесіль і Еліз вирішили, що будуть відриватися на повну котушку на курорті. Будуть робити те, що ніколи б не зробили, пробувати щось нове. Вони навіть познайомилися з кількома хлопцями, які в сини їм годяться. Здавалося б, це просто курортний роман, адже різниця у віці занадто велика. А може, це не просто так? Здається, це те, що потрібно для сорокарічних жінок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попереду – крутезні весняні вихідні, організатори заходів у Луцьку підготували цікаву добірку подій, аби кожен лучанин та гість міста зміг обрати щось для себе, друзів та родини. В честь жіночого свята – 8 березня, у понеділок, 9 березня – державний вихідний, тож усі матимуть можливість довше відпочити та розслабитися у приємному колі.пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розслабитися і відпочити після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський Драмтеатр ім Т Г ШевченкаКоли: 19:00Що обіцяють: Великий ювілейний концерт Степана Гіги в Луцьку. З нагоди 60-річчя відомий український співак Степан Гіга вирушає у святковий тур Україною. 6 березня 2020 року музикант виступить у Луцьку на сцені Волинського обласного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. Під час концерту артист виконає найкращі хіти зі своїх альбомів, подарувавши своїм шанувальникам незабутній душевний вечір. Степан Гіга належить до числа артистів, чиї пісні залишаються популярними протягом десятків років. «Яворина», «Золото Карпат», «Друзі мої», «Молитва» — слова цих хітів знають кілька поколінь шанувальників музиканта. Його концерти збирають аншлаги по всій Україні завдяки унікальній щирій атмосфері, яка панує під час виступів. Музична кар'єра композитора почалася ще в школі. У 1995 році співак випустив перший сольний альбом «Друзі мої». На сьогоднішній день за плечима у музиканта п'ять студійних платівок, сотні концертів, звання заслуженого і народного артиста України. Але найголовнішою нагородою для Степана Гіги залишається любов та визнання його прихильників.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubКоли: 20:30Що обіцяють: «Електронна музика це не лише техно», – про це слухачам нагадає київський музикант Олександр Копил aka DJ OK Selekta. Адже він фанат мелодійної електроніки, особливо з етно мотивами та чудовими ритмами, зібраними з різних куточків світу. Гість закладу не обмежується конкретним стилем, хоча умовно таку музику можна віднести до downtempo, chill, world electronica, deep. «Під такі звуки чудово чілитись , але не дивуйтесь, якщо ноги самі приведуть вас у танець», – пишуть організатори. Для електронного вечора OK Selekta підготував особливий сет, сповнений латиноамериканською атмосферою та глибокими вайбами джунглів.Вхід: 100 грн. Деталі 050-8802-555.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Молодіжний центр ВолиніКоли: 14:00Що обіцяють: Цей тренінг буде корисним для усіх небайдужих і охочих здобути нові знання. Разом з аналітиками даних Громадянської мережі ОПОРИ будуть: вивчати онлайн-візуалізатор політичної реклами в Facebook та Instagram; аналізувати набори даних, на яких побудовано візуалізатор, та інші відкриті виборчі дані; вчитися їх скачувати і завантажувати в Excel.Також учасники тренінгу дізнаються місце (область) у рекламних кампаніях політичних сторінок, порівняно з іншими областями України, та побачать, чи цікаві користувачі з регіону рекламодавцям. Окрім того, дослідження політичної реклами Facebook та Instagram – один із способів зрозуміти, які теми найважливіші для місцевих політиків. Адже оплачуються лише справді вагомі повідомлення. Напередодні місцевих виборів, які відбудуться восени 2020 року, помітно зростає політична активність у найрізноманітніших її проявах. Всі готуються до змагань – хтось агітувати і здобувати підтримку виборців, хтось аналізувати і висвітлювати цей процес.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Коли: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує у п'ятницю 6 березня о 18.00 год на захоплюючий майстер-клас для дорослих. Полотном служитиме зріз з дерева 22-22см. Малювання на зрізі з дерева нове віяння в художньому мистецтві. Надихнутись магією лісу- створи власну картину своїми руками запрошують всіх поціновувачів натурального. Тривалість 3 год. Вартість 250 грн, всі матеріали надаються. Обов'язковий попередній запис за тел. 0666949599. Передоплата 100 грн на карту Приватбанку 5363542305934904 Миселюк І.Ю.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Коли: 18:00Що обіцяють: 6 березня, у п'ятницю о 18.00 год запрошують дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власного букета для мам/бабусь, який ніколи не зів'яне. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за тел/viber 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Кораблик – Оболонь»Коли: 21:30Що обіцяють: «Очеретяний кіт» презентує пісні з майбутнього альбому і запрошує у мандрівку Україною, від Сіверського Донцю до Дунаю, від чумацької пісні до блюзу. Філософські тексти-роздуми під супровід справжнього подільського лаунжу проведуть гостей заходу від стану спостерігача у стан відчуття.Вхід: 50грн. Бронювання столиків та інформація: 050 215 4156.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubКоли: 20:00Що обіцяють: 7 березня Денис Валяєв буде запалювати Цитру горячими іспанськими ритмами. Дениса Валяєва у Луцьку знають давно. Друзі жартують, що він народився з гітарою в руках. Відомий участю у луцьких гуртах «Своя Сорочка», «Флайза» та інших, Денис довгий час був у творчих пошуках та працював у домашній студії над авторським матеріалом у різних стилях та напрямках. Зараз грає разом з Геннадієм Гусенцевим у проекті «Джаз Мікс». Гості почують Дениса Валяєва наживо 24 січня у Цитрі - нова інструментальна програма - Flamenco, що поєднає гарячі мелодії композицій відомих виконавців Paco de Lucia, Gipsy Kings, Chick Corea та авторських творах Дениса.Вхід 50 грн. Бронювання 050-8802-555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanКоли: 21:30Що обіцяють: Вперше в Майдані Київський гурт Janis. Колектив створений наприкінці літа 2017 року Євгенією Гончарук (вокалістка та авторка пісень) та Євгеном Закалатою (гітарист). Обидва раніше були учасниками київського акустичного рок-гурту «Сонця Коло».Вхід: 50 грн. Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаКоли: 16:00Що обіцяють: 7 березня о 16.00 відбудеться концерт «Подих весни» народного аматорського духового оркестру Палацу культури міста Луцька, керівник заслужений працівник культури України Анатолій Вихованець. Вокалісти Вікторія Чайка, Марія Науменко, Катерина Токало, Кларнет Олег Клейзун.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Арт Галерея «образ». Пр. Волі 2, ЛуцькКоли: 13:00Що обіцяють: Підземна школа мистецтв запрошує на майстер - клас для дітей з живопису, аби намалювати подарунок для мами,бабусі,сестрички,подруги. Організатори також обіцяють перерву із солодощами та чаєм.Вартість - 350 грн.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: ГаРмИдЕр ангар-stage. Залізнична, 9, ЛуцькКоли: 18:00Що обіцяють: «Казки Ж» або чоловікам вхід заборонений. «Мрієте повторити казкову історію Попелюшки? Називаєте свою доньку Принцесою? Вважаєте, що у Снігової королеви є чому повчитися сучасній жінці? Замислюєтеся про дивні стосунки Білосніжки та гномів?», – пишуть організатори.Жіноча частина театру «ГаРмИдЕр» готова поговорити про це з гостями. Спільно з глядачами у виставі розігруються ситуації про жіночі мрії та розчарування, стереотипи і протести. А мудра та дещо іронічна казка усе збалансовує та резюмує. Актори не знають як повернеться хід їхніх історій, адже дотворюють їх самі глядачі. А всі разом вони готують «Коктейль Успішної Жінки» і звісно ж смакують ним. Бронювання місць за тел.: +38-066-672-61-22. Вхід: благодійний внесок 70 грн на розвиток «ГАS».Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Центральний універмаг міста Луцька. Проспект Волі, 1.Коли: 16:00Що обіцяють: 7 березня о 16:00 в Art Gallery (5 поверх ЦУМу) відбудеться Майстер-клас по макіяжу від професійного візажиста Юлії Рябіїк. Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/ArtGallery_0703⠀⠀З мінімальними затратами часу і зусиль виглядати неперевершено, виконати максимум завдань за день і досягнути поставлених цілей. Сучасна жінка завжди хоче виглядати максимально ефектно. Макіяж справиться із цим завданням. Головне знати деякі тонкощі та основні аспекти його нанесення і вловити саму сутність макіяжу.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Кав'ярня-кондитерія Старе МістоКоли: 10:30Що обіцяють: Запрошують на дитячий Шоколадний майстерклас саме у День 8 березня. Кожняа учасниця зробить шоколадну плитку та 5 цукерок із натурального шоколаду без Білого цукру- чудовий подаруночок для мам і бабусь. Чудовий настрій, та забруднені ручки у шоколаді гарантовано. Ціна -150 грн Ціна (8.03) - 165 грн. Вік- 4+ Тривалість - 1 год. Запис в приват або 0954213005.Подія:Тип заходу: Літературний вечірМісце: Молодіжний центр YouthСфера. Винниченка, 67, ЛуцькКоли: 17:00Що обіцяють: Шукають людей, що люблять мистецтво. Запрошують всіх охочих поринути у творчість видатного українського митця, якому незабаром виповниться 206 років.На літературному вечорі учасники зможуть: послухати вірші Кобзаря та сучасних талантів; виступити з власним віршем або піснею; насолодитися мистецькою атмосферою⠀⠀Вхід вільний за попередньої реєстрації Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаКоли: 13:00Що обіцяють: Музичний проект присвячений 206-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка.Концерт за участі колективів та окремих виконавців культурно-мистецького центру «Красне». У програмі заходу музичні твори на вірші Тараса Шевченка у виконанні заслуженої артистки України Алли Опейди, заслуженого працівника культури України В'ячеслава Судими, співачки Галини Конах, гурту «НотаNeo», ансамблю «Аколада», інструментального тріо «Лелія», камерного хору, вокальної студії «Зернятко», солістів Вікторії Гурської й Олександра Гаврилюка, ансамблю сучасного танцю «Антарес» і акторів театру «Гармидер». Вхід вільний.Фільм:Жанр: Мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:15; 12:15; 14:15; 15:15; 17:15; 19:15Про що фільм: Брати-ельфи Іен і Барли Лайтфут живуть в чарівному світі, населеному тролями, гоблінами, гномами, кентаврами і єдинорогами. Колись їх світ переповнювала магія, але ті часи пройшли, і тепер казкові істоти літають на літаках, користуються автомобілями, і ведуть в цілому прозаїчне життя. Однак несподівана знахідка призводить до того, що брати вирішують відправитися в захоплюючу подорож на пошуки справжнього чаклунства з давніх переказів.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 14:00; 16:00; 18:00; 20:10; 22:10Про що фільм: Артем вміє знайти особистісний підхід до кожного клієнта завдяки тим же соцмережам, там стільки інформації! Звичайно ж, такого таланту цінують на роботі. Його бос вирішила дати йому дуже важливе завдання - підписати контракт в Лас-Вегасі з одним дуже важливим клієнтом. Так хлопець опинився на борту літака, де, звичайно ж, не упустив можливості познайомитися з красунею на ім'я Оксана. Як виявилося, вона теж рекламний агент і теж летить провести презентацію тому ж клієнтові. Артем себе не видав, але вирішив будь-що-будь перешкодити суперниці.Фільм:Жанр: Драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:40; 19:00; 21:30Про що фільм: Красива, молода і багата Емма Вудхаус, будучи впевненою, що ніколи не вийде заміж, виступає в ролі свахи для своїх подруг і знайомих. Але життя підносить їй сюрприз за сюрпризом. Одного разу вона відмовляє свою подругу Гаррієт виходити заміж за фермера і сватає її з вікарієм Елтоном. Але той закохується в саму Емму.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 21:15Про що фільм: Коли тобі стукнуло сорок років - життя тільки починається. Особливо якщо ти самотня, нікому не потрібна жінка. Ну ладно, в тебе є кілька таких саме подруг з загальними проблемами. І тут ви втрьох вирішуєте поїхати у відпустку, щоб трохи розвіятися, відпочити, закрутити якийсь роман. Соня, Сесіль і Еліз вирішили, що будуть відриватися на повну котушку на курорті. Будуть робити те, що ніколи б не зробили, пробувати щось нове. Вони навіть познайомилися з кількома хлопцями, які в сини їм годяться. Здавалося б, це просто курортний роман, адже різниця у віці занадто велика. А може, це не просто так? Здається, це те, що потрібно для сорокарічних жінок.

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