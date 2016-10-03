Чим коронавірус відрізняється від грипу: симптоми і інкубаційний період





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Симптоми захворювання



Найбільш поширеними симптомами коронавірусу є головний біль, кашель, лихоманка, утруднення дихання, в деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт. Деякі люди мають легкі симптоми, інші – важко хворіють.



Під час грипу висока температура тримається на рівні 38° понад 3-5 днів, у більшості випадків вона супроводжується явним знесиленням, апатією, м’язовими болями.



Крім того, у хворих на грип найчастіше вологий кашель або його зовсім немає. У хворих на коронавірус він сухий і виснажливий (важко відкашлятися).



Інкубаційний період



Інкубаційний період коронавірусу становить від 2 до 14 днів. Для грипу це значно коротший термін – один-два дні. Протягом цього часу, навіть не проявляючи ознаки захворювання, хворі на грип дуже заразні й залишаються такими тиждень.



Профілактика



Для профілактики коронавірусу і грипу у МОЗ радять дотримуватися таких правил:



- регулярно мити руки;

- дотримуватися правил респіраторної гігієни (під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя);

- дотримуватися дистанції у громадських місцях (не менше одного метра);

- не чіпати брудними руками очі, ніс, рот;

- дотримуватися звичайних правила гігієни;

- не вживати сиру або без належної термічної обробки їжу тваринного походження;

- прибирати на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення;

- робити щеплення від грипу.



Лікування



Наразі ліків і вакцини проти коронавірусу не існує. Пацієнтів з підозрою на коронавірус необхідно ізолювати в одномісних палатах. Їм надається симптоматичне лікування. У разі, якщо одномісних палат не вистачає, людей потрібно розміщувати в палатах, у яких відстань між ліжками не менше одного метра.



За інформацією ВООЗ, при лікуванні Covid-19 антибіотики неефективні.



Щоб не захворіти на грип, у МОЗ радять вакцинуватися. Якщо ви захворіли, то потрібно звернутися до лікаря. В жодному разі не можна займатися самолікуванням, самостійно призначати антибіотики чи інші препарати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коронавірус Covid-2019 – це не грип, а окрема більш небезпечна хвороба.Про це пишуть Факти. Найбільш поширеними симптомами коронавірусу є головний біль, кашель, лихоманка, утруднення дихання, в деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт. Деякі люди мають легкі симптоми, інші – важко хворіють.Під час грипу висока температура тримається на рівні 38° понад 3-5 днів, у більшості випадків вона супроводжується явним знесиленням, апатією, м’язовими болями.Крім того, у хворих на грип найчастіше вологий кашель або його зовсім немає. У хворих на коронавірус він сухий і виснажливий (важко відкашлятися).Інкубаційний період коронавірусу становить від 2 до 14 днів. Для грипу це значно коротший термін – один-два дні. Протягом цього часу, навіть не проявляючи ознаки захворювання, хворі на грип дуже заразні й залишаються такими тиждень.Для профілактики коронавірусу і грипу у МОЗ радять дотримуватися таких правил:- регулярно мити руки;- дотримуватися правил респіраторної гігієни (під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя);- дотримуватися дистанції у громадських місцях (не менше одного метра);- не чіпати брудними руками очі, ніс, рот;- дотримуватися звичайних правила гігієни;- не вживати сиру або без належної термічної обробки їжу тваринного походження;- прибирати на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення;- робити щеплення від грипу.Наразі ліків і вакцини проти коронавірусу не існує. Пацієнтів з підозрою на коронавірус необхідно ізолювати в одномісних палатах. Їм надається симптоматичне лікування. У разі, якщо одномісних палат не вистачає, людей потрібно розміщувати в палатах, у яких відстань між ліжками не менше одного метра.За інформацією ВООЗ, при лікуванні Covid-19 антибіотики неефективні.Щоб не захворіти на грип, у МОЗ радять вакцинуватися. Якщо ви захворіли, то потрібно звернутися до лікаря. В жодному разі не можна займатися самолікуванням, самостійно призначати антибіотики чи інші препарати.

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