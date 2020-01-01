У Ковелі священник переконував суддю, що не їздив п'яним за кермом





Про це пише



У судовій справі йдеться, що 21 грудня 2019 року о 15:23 він, керуючи у Ковелі на вулиці Брестській автомобілем Audi, відмовився пройти огляд на стан сп’яніння.



В судовому засіданні «батюшка» провину визнав повністю та пояснив, що того дня поспішав разом з сином на спортивні змагання. Виявивши, що його автомобіль заблокований іншим транспортним засобом, який належить сусіду, викликав для малолітнього сина таксі, а сам звернувся до поліції з проханням врегулювати питання паркування.



Після втручання поліції зміг власним транспортом поїхати до сина на змагання. Дорогою його наздогнав той самий екіпаж поліції та запропонував пройти огляд на стан сп’яніння, мотивуючи тим, що від аноніма надійшло повідомлення, що він, як водій, є п’яним.



Розуміючи, що у такий спосіб сусід вирішив йому помститися, та поспішаючи до сина, безвідповідально поставився до пропозиції поліцейського пройти огляд на стан сп’яніння, тому відмовився.



Священник переконував суддю, що не був п’яним, мовляв вперше опинився у такій ситуації та не знав, що за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння наступає відповідальність, як за керування транспортним засобом у нетверезому стані.



Втім, факт вчинення правопорушення повністю доведено протоколом про адміністративне правопорушення, відеозаписом події, письмовими поясненнями двох свідків.



Попри це, до суду надійшло клопотання від релігійної громади про звільнення свого священика від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації з метою вжиття заходів громадського впливу.



Головуюча по справі суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк звільнила чоловіка від адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення та закрила провадження.



«Враховуючи особу правопорушника, який вперше притягується до відповідальності, має на утриманні неповнолітню дитину, приймаючи до уваги характер професійної діяльності особи, конкретні обставини вчинення правопорушення, суд вважає можливим звільнити Олександра Кобенка від адміністративної відповідальності та передати матеріали на розгляд громадській організації», – йдеться в судовій ухвалі.



Суд повернув «батюшці» тимчасово вилучене патрульною поліцією посвідчення водія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили настоятеля ковельського храму УПЦ Московського патріархату, який відмовився пройти огляд на стан сп’яніння.Про це пише Район.Ковель У судовій справі йдеться, що 21 грудня 2019 року о 15:23 він, керуючи у Ковелі на вулиці Брестській автомобілем Audi, відмовився пройти огляд на стан сп’яніння.В судовому засіданні «батюшка» провину визнав повністю та пояснив, що того дня поспішав разом з сином на спортивні змагання. Виявивши, що його автомобіль заблокований іншим транспортним засобом, який належить сусіду, викликав для малолітнього сина таксі, а сам звернувся до поліції з проханням врегулювати питання паркування.Після втручання поліції зміг власним транспортом поїхати до сина на змагання. Дорогою його наздогнав той самий екіпаж поліції та запропонував пройти огляд на стан сп’яніння, мотивуючи тим, що від аноніма надійшло повідомлення, що він, як водій, є п’яним.Розуміючи, що у такий спосіб сусід вирішив йому помститися, та поспішаючи до сина, безвідповідально поставився до пропозиції поліцейського пройти огляд на стан сп’яніння, тому відмовився.Священник переконував суддю, що не був п’яним, мовляв вперше опинився у такій ситуації та не знав, що за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння наступає відповідальність, як за керування транспортним засобом у нетверезому стані.Втім, факт вчинення правопорушення повністю доведено протоколом про адміністративне правопорушення, відеозаписом події, письмовими поясненнями двох свідків.Попри це, до суду надійшло клопотання від релігійної громади про звільнення свого священика від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації з метою вжиття заходів громадського впливу.Головуюча по справі суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк звільнила чоловіка від адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення та закрила провадження.«Враховуючи особу правопорушника, який вперше притягується до відповідальності, має на утриманні неповнолітню дитину, приймаючи до уваги характер професійної діяльності особи, конкретні обставини вчинення правопорушення, суд вважає можливим звільнити Олександра Кобенка від адміністративної відповідальності та передати матеріали на розгляд громадській організації», – йдеться в судовій ухвалі.Суд повернув «батюшці» тимчасово вилучене патрульною поліцією посвідчення водія.

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