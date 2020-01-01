Волинянка дефілювала на подіумі празького тижня моди

Вікторія Жеребцова.



Дівчина поїхала до столиці Чехії на запрошення модельної агенції “Chameleon” зі Львова, - пише



Дівчина розповіла, що перед показом у Празі не було жодних особливих репетицій, тож їй у пригоді стали модельні знання і вміння, отримані у ході підготовки до «Княжни».



На The Vogue Model Fashion Week Вікторія взяла участь у показах колекції весільних суконь словацької дизайнерки Natasha Azariy та колекції українськиї модельєрки Руслани Романової.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У фешн-показах The Vogue Model Fashion Week, який нещодавно відбувся у Празі, взяла участь володарка титулу «Княжна Володимира-2018»Дівчина поїхала до столиці Чехії на запрошення модельної агенції “Chameleon” зі Львова, - пише Слово правди Дівчина розповіла, що перед показом у Празі не було жодних особливих репетицій, тож їй у пригоді стали модельні знання і вміння, отримані у ході підготовки до «Княжни».На The Vogue Model Fashion Week Вікторія взяла участь у показах колекції весільних суконь словацької дизайнерки Natasha Azariy та колекції українськиї модельєрки Руслани Романової.

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