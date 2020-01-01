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Таксист підробляв сутенером у Рівному

Таксист підробляв сутенером у Рівному
У Рівному поблизу одного із готельних комплексів затримали таксиста-сутенера.

58-річного чоловіка викрили вчора, 5 березня, близько 16 години , - інформує ГУНП у Рівненській області.

Як встановили правоохоронці, чоловік мав дві роботи: таксував та впродовж близько трьох місяців «підробляв» сутенерством, підшуковуючи та втягуючи молодих дівчат у заняття проституцією.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, слідчі Рівненського відділу поліції повідомили 58-річному рівнянину про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Наразі 58-річний житель Рівного, злочинну діяльність якого викрили працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від чотирьох до семи років.


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Теги: Рівне, сутенерство, таксист
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