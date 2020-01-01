Таксист підробляв сутенером у Рівному
Сьогодні, 11:34
У Рівному поблизу одного із готельних комплексів затримали таксиста-сутенера.
58-річного чоловіка викрили вчора, 5 березня, близько 16 години , - інформує ГУНП у Рівненській області.
Як встановили правоохоронці, чоловік мав дві роботи: таксував та впродовж близько трьох місяців «підробляв» сутенерством, підшуковуючи та втягуючи молодих дівчат у заняття проституцією.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, слідчі Рівненського відділу поліції повідомили 58-річному рівнянину про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Наразі 58-річний житель Рівного, злочинну діяльність якого викрили працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від чотирьох до семи років.
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58-річного чоловіка викрили вчора, 5 березня, близько 16 години , - інформує ГУНП у Рівненській області.
Як встановили правоохоронці, чоловік мав дві роботи: таксував та впродовж близько трьох місяців «підробляв» сутенерством, підшуковуючи та втягуючи молодих дівчат у заняття проституцією.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, слідчі Рівненського відділу поліції повідомили 58-річному рівнянину про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Наразі 58-річний житель Рівного, злочинну діяльність якого викрили працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від чотирьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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