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ЖК «Яровиця»: спокій та затишок у власному дворі*

ЖК «Яровиця»: спокій та затишок у власному дворі*
Житловий комплекс «Яровиця» дбає про безпеку та спокій своїх мешканців. Його будують з врахуванням усіх засобів безпеки. Їх основні елементи – цілодобова охорона, шлагбаум на в’їзді на територію та відеонагляд. Для того, щоб жителі відчували себе захищеними, на території комплексу працює центр відеоспостереження, встановлені камери по периметру комплексу, паркінгу, вхідних – вихідних зонах, а режим нічного бачення дозволить фіксувати найважливіші деталі навіть у темну пору доби.

Великою перевагою «Яровиці» є закритий внутрішній двір. І хоча житловий комплекс знаходиться в центрі міста, у дворі – затишок та спокій. Це створює відчуття віддаленості від шумного міста, безпеки та комфорту, ніби ви відпочиваєте на природі, навкруги – дерева, кущі, пішохідні доріжки, унікальні ландшафтні арт-об’єкти. Для людей з дітьми – це ідеально, адже нестрашно відпускати їх на прогулянки.

Внутрішня територія двору «Яровиці» – це:

- красиві та комфортні зони відпочинку;
- цікаві та безпечні дитячі майданчики;
- якісні та професійні спортивні майданчики.
ЖК «Яровиця»: спокій та затишок у власному дворі*

Ще проектуючи «Яровицю», забудовник передбачив механізми створення умов для безпечного та зручного життя мешканців.

Облаштовані пандуси, зручні сходи та поручні, освітлення, вільний та зручний доступ до паркування, доріжки для проїзду з пониженням бордюрного каменю. На території «Яровиці» облаштували спеціальні контейнери для збору речей. Продумали й механізм відбору та передачі зібраних матеріалів.

Встановлені підземні сміттєві контейнери – інноваційний продукт, який допоможе позбавитися від неприємних запахів вуличного сміття та не забирає вільний простір подвір’я. Контейнери німецького виробництва, призначені для збору скла, паперового, біологічного, пластикового сміття та інших побутових відходів.
ЖК «Яровиця»: спокій та затишок у власному дворі*

«Яровиця» також дбає про безпеку вашого авто. Підземний паркінг, збудований за останніми досягненнями інженерії, створить для мешканців зручні та надійні умови для зберігання власного автотранспорту різного класу та габаритів, а система відеоохорони подбає про безпеку. Також у підземному паркінгу є велопарковки та господарські приміщення. Паркінг оснащений системою автоматичного пожежогасіння, димовидалення та вентиляції.

Тут роблять все для того, щоб, повернувшись додому, ви комфортно поставили авто, безпечно вийшли на прогулянку з дитиною і вам було приємно та затишно.

Детальніше на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
ЖК «Яровиця»: спокій та затишок у власному дворі*
ЖК «Яровиця»: спокій та затишок у власному дворі*
ЖК «Яровиця»: спокій та затишок у власному дворі*
ЖК «Яровиця»: спокій та затишок у власному дворі*

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Теги: Яровиця, оселя, Луцьк, новобудови
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