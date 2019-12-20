Дівчина-сирота з Волині отримала житло
Сьогодні, 12:04
Дівчині-сироті з Ковеля купили житло за кошти субвенції з державного бюджету у місті Володимирі-Волинському.
Про це стало відомо під час чергового засідання громадської комісії з житлових питань, - йдеться на сайті Ковельської міськради.
Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніна Іваненко ознайомила з заявами ковельчан.
Після розгляду необхідних документів, комісійного обстеження житлових умов вирішили взяти на квартирний облік громадянина, сім’я якого мешкає у службовій, комунальній квартирі. Зняли з черги ковельчанку, котра має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з придбанням житла за кошти субвенції з державного бюджету у м. Володимирі-Волинському.
Також задоволено прохання дитини-сироти про взяття на соціальний квартирний облік: дівчина винаймає жиле приміщення у Ковелі, навчається в Старовижівському професійному ліцеї.
З усіх розглянутих питань відділом обліку, розподілу та приватизації житла будуть напрацьовані проєкти рішень і представлені на засідання виконавчого комітету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо під час чергового засідання громадської комісії з житлових питань, - йдеться на сайті Ковельської міськради.
Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніна Іваненко ознайомила з заявами ковельчан.
Після розгляду необхідних документів, комісійного обстеження житлових умов вирішили взяти на квартирний облік громадянина, сім’я якого мешкає у службовій, комунальній квартирі. Зняли з черги ковельчанку, котра має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з придбанням житла за кошти субвенції з державного бюджету у м. Володимирі-Волинському.
Також задоволено прохання дитини-сироти про взяття на соціальний квартирний облік: дівчина винаймає жиле приміщення у Ковелі, навчається в Старовижівському професійному ліцеї.
З усіх розглянутих питань відділом обліку, розподілу та приватизації житла будуть напрацьовані проєкти рішень і представлені на засідання виконавчого комітету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині врятували чоловіка, який посеред дороги стікав кров'ю
Сьогодні, 12:18
Дівчина-сирота з Волині отримала житло
Сьогодні, 12:04
Помер найстаріший ветеран війни з Волині
Сьогодні, 11:38
Медіа