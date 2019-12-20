Дівчина-сирота з Волині отримала житло





Про це стало відомо під час чергового засідання громадської комісії з житлових питань, -



Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніна Іваненко ознайомила з заявами ковельчан.



Після розгляду необхідних документів, комісійного обстеження житлових умов вирішили взяти на квартирний облік громадянина, сім’я якого мешкає у службовій, комунальній квартирі. Зняли з черги ковельчанку, котра має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з придбанням житла за кошти субвенції з державного бюджету у м. Володимирі-Волинському.



Також задоволено прохання дитини-сироти про взяття на соціальний квартирний облік: дівчина винаймає жиле приміщення у Ковелі, навчається в Старовижівському професійному ліцеї.



З усіх розглянутих питань відділом обліку, розподілу та приватизації житла будуть напрацьовані проєкти рішень і представлені на засідання виконавчого комітету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчині-сироті з Ковеля купили житло за кошти субвенції з державного бюджету у місті Володимирі-Волинському.Про це стало відомо під час чергового засідання громадської комісії з житлових питань, - йдеться на сайті Ковельської міськради.Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житлаознайомила з заявами ковельчан.Після розгляду необхідних документів, комісійного обстеження житлових умов вирішили взяти на квартирний облік громадянина, сім’я якого мешкає у службовій, комунальній квартирі. Зняли з черги ковельчанку, котра має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з придбанням житла за кошти субвенції з державного бюджету у м. Володимирі-Волинському.Також задоволено прохання дитини-сироти про взяття на соціальний квартирний облік: дівчина винаймає жиле приміщення у Ковелі, навчається в Старовижівському професійному ліцеї.З усіх розглянутих питань відділом обліку, розподілу та приватизації житла будуть напрацьовані проєкти рішень і представлені на засідання виконавчого комітету.

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