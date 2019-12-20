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Дівчина-сирота з Волині отримала житло

Дівчина-сирота з Волині отримала житло
Дівчині-сироті з Ковеля купили житло за кошти субвенції з державного бюджету у місті Володимирі-Волинському.

Про це стало відомо під час чергового засідання громадської комісії з житлових питань, - йдеться на сайті Ковельської міськради.

Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніна Іваненко ознайомила з заявами ковельчан.

Після розгляду необхідних документів, комісійного обстеження житлових умов вирішили взяти на квартирний облік громадянина, сім’я якого мешкає у службовій, комунальній квартирі. Зняли з черги ковельчанку, котра має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у зв’язку з придбанням житла за кошти субвенції з державного бюджету у м. Володимирі-Волинському.

Також задоволено прохання дитини-сироти про взяття на соціальний квартирний облік: дівчина винаймає жиле приміщення у Ковелі, навчається в Старовижівському професійному ліцеї.

З усіх розглянутих питань відділом обліку, розподілу та приватизації житла будуть напрацьовані проєкти рішень і представлені на засідання виконавчого комітету.


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Теги: Ковель, житло, дівчина-сирота
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