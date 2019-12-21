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Волиняни можуть безкоштовно отримати від центру зайнятості ваучер на навчання

Волиняни можуть безкоштовно отримати від центру зайнятості ваучер на навчання
Волиняни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, можуть безоплатно навчатися зі службою зайнятості.

Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру зайнятості.

Так, у службі зайнятості видають ваучер – документ, що дає право за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Умови для охочих скористатися послугою прості:

✔ якщо ваш вік старше 45-ти років, а страховий стаж не менше 15-ти років і ви не набули пенсійного віку;

✔ якщо ви звільнені у зв’язку зі скороченням чисельності штату або за станом здоров’я з військової служби (в органах внутрішніх справ, податкової міліції, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту), за наявності вислуги не менше 10-ти років і ви не набули права на пенсію;

✔ якщо ви звільнені з військової служби після участі в АТО/ООС, маєте інвалідність, і ще не набули права на пенсію;

✔ якщо ви працездатного віку, маєте статус внутрішньо переміщеної особи і не можете знайти роботу, яка вам підходить.

Вартість ваучера визначається в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (з 01.01.2020 – 21020 гривень).

Повну інформацію щодо професій та спеціальностей на навчання, за якими видається ваучер, умов отримання ваучера та переліку необхідних документів можна отримати у відділі організації профнавчання Волинського обласного центру зайнятості за адресою: м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 3А, тел. (0332) 72-53-01 або в будь-якому центрі зайнятості чи філії Волинського обласного центру зайнятості, а також переглянути за посиланням https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery


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Теги: центр зайнятості, Волинь
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