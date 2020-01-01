На Волині врятували чоловіка, який посеред дороги стікав кров'ю





Про це повідомляє



Зазначають, ніяких сторонніх предметів у рані не виявили. Причиною поранення став, ймовірно, шматок арматури, на який впав чоловік.



Як повідомили у лікарні, стан чоловіка стабільний, загрози життю немає.



Разом із каретою швидкої допомоги на місці події працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі 5-го лютого близько 15:30 на вулиці Луцькій "швидка" забрала чоловіка, який стікав кров’ю.Про це повідомляє "Буг" Зазначають, ніяких сторонніх предметів у рані не виявили. Причиною поранення став, ймовірно, шматок арматури, на який впав чоловік.Як повідомили у лікарні, стан чоловіка стабільний, загрози життю немає.Разом із каретою швидкої допомоги на місці події працювала поліція.

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