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На Волині врятували чоловіка, який посеред дороги стікав кров'ю

На Волині врятували чоловіка, який посеред дороги стікав кров'ю
У Володимирі 5-го лютого близько 15:30 на вулиці Луцькій "швидка" забрала чоловіка, який стікав кров’ю.

Про це повідомляє "Буг".

Зазначають, ніяких сторонніх предметів у рані не виявили. Причиною поранення став, ймовірно, шматок арматури, на який впав чоловік.

Як повідомили у лікарні, стан чоловіка стабільний, загрози життю немає.

Разом із каретою швидкої допомоги на місці події працювала поліція.

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Теги: Володимир, швидка допомога, врятоване життя
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