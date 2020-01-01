У Луцьку через коронавірус дезінфікуватимуть маршрутки і тролейбуси





Про це в коментарі Володимир Степанов.



Він зауважив, що, відповідно до укладених договорів, перевізники у випадку епідемії ГРВІ зобов’язані проводити на кінцевих зупинках вологе прибирання, зокрема обробляти поручні та підлогу.



Водночас у зв’язку з підтвердженим першим випадком захворювання на коронавірус в Україні управління транспорту та зв’язку звернулося до перевізників, аби ті звернули увагу на необхідність виконання цього пункту договору та подбали про забезпечення (в разі настання епідемії) персоналу елементами захисту, зокрема хірургічними масками, а також відповідними розчинами та устаткуванням для обробки поверхонь транспортних засобів.



«Окрім того, перевізники зобов’язані належно прибирати салони транспортних засобів після закінчення зміни», – зазначив Володимир Степанов.



Також він розказав, що перевізники зобов’язані проводити лише вологе прибирання, натомість спеціальну обробку транспорту дезінфікуючими розчинами у випадку поширення інфекції виконуватимуть фахівці, зокрема залучені працівники спеціалізованих управлінь служби надзвичайних ситуацій.



«Ми готуємося. Дали розпорядження про закупівлю розчинів, пульверизаторів, захисного одягу. Проводимо підготовчі роботи, провели розмови з перевізниками», – наголосив керівник управління транспорту та зв’язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У разі загрози епідемії, викликаної коронавірусною інфекцією, всі автобуси та тролейбуси, що курсують у Луцьку, оброблятимуть дезінфікуючими засобами. Із перевізниками вже провели роз’яснювальні роботи.Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини розповів керівник управління транспорту та зв’язкуВін зауважив, що, відповідно до укладених договорів, перевізники у випадку епідемії ГРВІ зобов’язані проводити на кінцевих зупинках вологе прибирання, зокрема обробляти поручні та підлогу.Водночас у зв’язку з підтвердженим першим випадком захворювання на коронавірус в Україні управління транспорту та зв’язку звернулося до перевізників, аби ті звернули увагу на необхідність виконання цього пункту договору та подбали про забезпечення (в разі настання епідемії) персоналу елементами захисту, зокрема хірургічними масками, а також відповідними розчинами та устаткуванням для обробки поверхонь транспортних засобів.«Окрім того, перевізники зобов’язані належно прибирати салони транспортних засобів після закінчення зміни», – зазначив Володимир Степанов.Також він розказав, що перевізники зобов’язані проводити лише вологе прибирання, натомість спеціальну обробку транспорту дезінфікуючими розчинами у випадку поширення інфекції виконуватимуть фахівці, зокрема залучені працівники спеціалізованих управлінь служби надзвичайних ситуацій.«Ми готуємося. Дали розпорядження про закупівлю розчинів, пульверизаторів, захисного одягу. Проводимо підготовчі роботи, провели розмови з перевізниками», – наголосив керівник управління транспорту та зв’язку.

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