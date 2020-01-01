Усім мамам Луцька: діти зі «Світлинки» зняли зворушливий відеокліп

центру раннього інтелектуально-естетичного розвитку «Світлинка» підготували для усіх мам Луцька два приємних сюрпризи-подарунки. Цими подарунками будуть кліпи, які символізують вияв найщирішої та найчистішої відданості та любові до матусь.



Герої відеоролика – діти, які відвідують вокальну студію у центрі раннього інтелектуально-естетичного розвитку «Світлинка» у місті Луцьк.



Найменшим зі співаків – лише 3 роки. Та вони теж змогли долучитися до творчого процесу завдяки унікальній методиці викладача вокальної студії «Світлинка» Ольги Шабали.



Вокальна студія «Світлинка» працює 16 років. Її досягненням є перемоги у різних номінаціях на міжнародних та всеукраїнських співочих конкурсах, більше 60 дипломів та кубків щороку. Тут навчаються не тільки малюки, а й підлітки та дорослі. Створили 10 кліпів, 4 із яких присвячені матусям міста Луцька. Тепле художнє оформлення та режисуру кліпів створює викладач арт-студії «Свілинка» Олена Сенів.



Ознайомитись з діяльністю центру раннього інтелектуально-естетичного розвитку «Світлинка» можна на сайті











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні весняного свята талантипідготували для усіх мам Луцька два приємних сюрпризи-подарунки. Цими подарунками будуть кліпи, які символізують вияв найщирішої та найчистішої відданості та любові до матусь.Герої відеоролика – діти, які відвідують вокальну студію у центрі раннього інтелектуально-естетичного розвитку «Світлинка» у місті Луцьк.Найменшим зі співаків – лише 3 роки. Та вони теж змогли долучитися до творчого процесу завдяки унікальній методиці викладача вокальної студії «Світлинка»Вокальна студія «Світлинка» працює 16 років. Її досягненням є перемоги у різних номінаціях на міжнародних та всеукраїнських співочих конкурсах, більше 60 дипломів та кубків щороку. Тут навчаються не тільки малюки, а й підлітки та дорослі. Створили 10 кліпів, 4 із яких присвячені матусям міста Луцька. Тепле художнє оформлення та режисуру кліпів створює викладач арт-студії «Свілинка»Ознайомитись з діяльністю центру раннього інтелектуально-естетичного розвитку «Світлинка» можна на сайті https://svitlynka.lutsk.ua та за номером телефону 050 438 52 58.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію