Українцю в Польщі загрожує понад мільйон злотих штрафу і 20 років тюрми





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Чоловік перебував у міжнародному розшуку з 2017 року за запитом Польщі через контрабанду наркотиків.



Після екстрадиції громадянин України перебуває у в’язниці в місті Жешув. Йому інкримінують керування злочинною групою, яка займалася контрабандою наркотиків, а також спробу перевезення через кордон 237 кг гашишу. Чоловікові загрожує до 20 років ув’язнення та понад 1 млн злотих штрафу.



Його троє спільників були затримані ще в лютому 2017 року на кордоні в Корчовій та Тересполі. 45-річний і 38-річний громадяни України та дружина одного з них намагалися перевезти наркотики з Іспанії в Росію. Гашиш виявили в спеціально сконструйованих шафках в елітних автомобілях BMW X5 та BMW X6.



У травні 2019 року всіх трьох засудили: чоловіки отримали по 7 та 8 років ув'язнення, а жінка - 3,5 роки. Додатково їх також оштрафували на загальну суму 300 тис злотих (50 тис зл для жінки та по 125 тис зл для чоловіків).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 48-річного українця екстрадували до Польщі з Барселони, де він був затриманий.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт польської прокуратури, українця затримали в аеропорту столиці Каталонії.Чоловік перебував у міжнародному розшуку з 2017 року за запитом Польщі через контрабанду наркотиків.Після екстрадиції громадянин України перебуває у в’язниці в місті Жешув. Йому інкримінують керування злочинною групою, яка займалася контрабандою наркотиків, а також спробу перевезення через кордон 237 кг гашишу. Чоловікові загрожує до 20 років ув’язнення та понад 1 млн злотих штрафу.Його троє спільників були затримані ще в лютому 2017 року на кордоні в Корчовій та Тересполі. 45-річний і 38-річний громадяни України та дружина одного з них намагалися перевезти наркотики з Іспанії в Росію. Гашиш виявили в спеціально сконструйованих шафках в елітних автомобілях BMW X5 та BMW X6.У травні 2019 року всіх трьох засудили: чоловіки отримали по 7 та 8 років ув'язнення, а жінка - 3,5 роки. Додатково їх також оштрафували на загальну суму 300 тис злотих (50 тис зл для жінки та по 125 тис зл для чоловіків).

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