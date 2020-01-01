У луцькому підземеллі стартував новий туристичний сезон. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Гімназист Костянтин Задерейко до підземелля прийшов з мамою та молодшим братом. Каже: в цьому місці хоче відчути екстрим.



"Тут дуже класно, уже екстримально, а я це люблю", - розповідає відвідувач підземелля Костянтин Задерейко.



Лучанка Тетяна Полуектова розповідає: любить містичні історії. Каже, чула про привид молодої дівчини, який блукає коридорами цього підземелля.



"Вона померла. Її поховали тут, і привид тут ходить", - каже відвідувачка підземелля Тетяна Полуектова.



Екскурсовод Денис Грицюк привида, говорить, тут не бачив, але гробниця молодої дівчини у Луцькому підземеллі є. Звали її Магдалена Тализіна. Це – дружина луцького коменданта, яка померла в 19-річному віці.



"Гробниця була пограбована ще в ХІХ столітті, тому сьогодні афтентичного саркофагу ми побачити не можемо", - пояснює екскурсовод Денис Грицюк.



Підземелля кафедрального костелу Петра і Павла в Луцьку збудували єзуїти в ХVІІ столітті. Нині потрапити сюди може будь-хто, каже екскурсовод. Перед відкриттям туристичного сезону розчистили третину території, яка раніше не була доступною відвідувачам.



"У цьому куточку знаходилася металева будка повністю захаращена сміттям. Напевно, добрий зіл сміття з неї вивезли. Також попід стінами усюди лежала цегла", - зазначає екскурсовод Денис Грицюк.



Настоятель кафедрального собору Петра і Павла Павло Хом'як розповідає: користувачем цих підземель є релігійна громада собору Петра та Павла у Луцьку, а балансоутримувачем це є дирекція заповідника, оскільки це є пам’ятка архітектури національного значення.



Заступник директора Державного історико-культурного заповідника Віктор Баюк розповідає, в підземеллі є чимало недосліджених ходів. Нещодавно, каже, віднайшли ще одну гробницю.



"Одна загальна косниця. Тобто там групове поховання. Там близько 200-т поховань. В підземеллі є одна замурована гробниця. Ми нещодавно її знайшли. В нас є можливість відкрити цю гробницю в її недоторканому вигляді", - каже заступник директора Державного історико-культурного заповідника Віктор Баюк.



За словами Віктора Баюка, торік підземелля відвідало близько 25 тисяч людей. У 2020-му, розповідає, очікують більше туристів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 5 березня, в підземеллі кафедрального костелу Петра і Павла в Луцьку відкрили оновлені експозиції. Так стартував новий туристичний сезон в обласному центрі.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного". Гімназистдо підземелля прийшов з мамою та молодшим братом. Каже: в цьому місці хоче відчути екстрим."Тут дуже класно, уже екстримально, а я це люблю", - розповідає відвідувач підземелля Костянтин Задерейко.Лучанкарозповідає: любить містичні історії. Каже, чула про привид молодої дівчини, який блукає коридорами цього підземелля."Вона померла. Її поховали тут, і привид тут ходить", - каже відвідувачка підземелля Тетяна Полуектова.Екскурсоводпривида, говорить, тут не бачив, але гробниця молодої дівчини у Луцькому підземеллі є. Звали її. Це – дружина луцького коменданта, яка померла в 19-річному віці."Гробниця була пограбована ще в ХІХ столітті, тому сьогодні афтентичного саркофагу ми побачити не можемо", - пояснює екскурсовод Денис Грицюк.Підземелля кафедрального костелу Петра і Павла в Луцьку збудували єзуїти в ХVІІ столітті. Нині потрапити сюди може будь-хто, каже екскурсовод. Перед відкриттям туристичного сезону розчистили третину території, яка раніше не була доступною відвідувачам."У цьому куточку знаходилася металева будка повністю захаращена сміттям. Напевно, добрий зіл сміття з неї вивезли. Також попід стінами усюди лежала цегла", - зазначає екскурсовод Денис Грицюк.Настоятель кафедрального собору Петра і Павларозповідає: користувачем цих підземель є релігійна громада собору Петра та Павла у Луцьку, а балансоутримувачем це є дирекція заповідника, оскільки це є пам’ятка архітектури національного значення.Заступник директора Державного історико-культурного заповідникарозповідає, в підземеллі є чимало недосліджених ходів. Нещодавно, каже, віднайшли ще одну гробницю."Одна загальна косниця. Тобто там групове поховання. Там близько 200-т поховань. В підземеллі є одна замурована гробниця. Ми нещодавно її знайшли. В нас є можливість відкрити цю гробницю в її недоторканому вигляді", - каже заступник директора Державного історико-культурного заповідника Віктор Баюк.За словами Віктора Баюка, торік підземелля відвідало близько 25 тисяч людей. У 2020-му, розповідає, очікують більше туристів.

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