«Що й за скільки у «Там Тамі»: подарунки до Свята весни. ВІДЕО *
Сьогодні, 13:15
Луцька журналістка Ірина Костюк зняла новий влог, які подарунки можна придбати у гіпермаркеті "Там Там Сімейні традиції" до Свята весни.
Про це повідомили на сторінці гіпермаркету.
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У влозі "Що й за скільки у Там Тамі" вона допомагає визначитися, що подарувати жінкам та дівчатам на це свято.
Детальніше - у відео.
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Про це повідомили на сторінці гіпермаркету.
⠀
У влозі "Що й за скільки у Там Тамі" вона допомагає визначитися, що подарувати жінкам та дівчатам на це свято.
Детальніше - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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«Що й за скільки у «Там Тамі»: подарунки до Свята весни. ВІДЕО *
Сьогодні, 13:15
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