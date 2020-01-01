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«Що й за скільки у «Там Тамі»: подарунки до Свята весни. ВІДЕО *

«Що й за скільки у «Там Тамі»: подарунки до Свята весни. ВІДЕО *
Луцька журналістка Ірина Костюк зняла новий влог, які подарунки можна придбати у гіпермаркеті "Там Там Сімейні традиції" до Свята весни.

Про це повідомили на сторінці гіпермаркету.

У влозі "Що й за скільки у Там Тамі" вона допомагає визначитися, що подарувати жінкам та дівчатам на це свято.

Детальніше - у відео.



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Теги: подарунки, Свято весни, Там Там Сімейні традиції
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