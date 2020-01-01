«Що й за скільки у «Там Тамі»: подарунки до Свята весни. ВІДЕО *

Ірина Костюк зняла новий влог, які подарунки можна придбати у гіпермаркеті "Там Там Сімейні традиції" до Свята весни.



Про це

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У влозі "Що й за скільки у Там Тамі" вона допомагає визначитися, що подарувати жінкам та дівчатам на це свято.



Детальніше - у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька журналістказняла новий влог, які подарунки можна придбати у гіпермаркеті "Там Там Сімейні традиції" до Свята весни.Про це повідомили на сторінці гіпермаркету.У влозі "Що й за скільки у Там Тамі" вона допомагає визначитися, що подарувати жінкам та дівчатам на це свято.Детальніше - у відео.

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