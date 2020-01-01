Спіймали «на гарячому» двох волинян, які незаконно вночі ловили раків
Сьогодні, 13:00
Поблизу села Суходоли Володимир-Волинського району викрили чоловіків, які незаконно ловили раків.
Так, 5 березня близько 23 години рибпатрульні побачили двох чоловіків, які незаконно ловили раків, використовуючи підсак та ліхтарі, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Порушники встигли виловити 27 раків.
Відтак, на чоловіків оформили адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.
Довідкова інформація: у період з 1 грудня по 31 березня встановлюється заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Розрахунок збитків за незаконне добування цих річкових мешканців здійснюватиметься відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди в наслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.
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Так, 5 березня близько 23 години рибпатрульні побачили двох чоловіків, які незаконно ловили раків, використовуючи підсак та ліхтарі, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Порушники встигли виловити 27 раків.
Відтак, на чоловіків оформили адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.
Довідкова інформація: у період з 1 грудня по 31 березня встановлюється заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Розрахунок збитків за незаконне добування цих річкових мешканців здійснюватиметься відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди в наслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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