Спіймали «на гарячому» двох волинян, які незаконно вночі ловили раків

Поблизу села Суходоли Володимир-Волинського району викрили чоловіків, які незаконно ловили раків.Так, 5 березня близько 23 години рибпатрульні побачили двох чоловіків, які незаконно ловили раків, використовуючи підсак та ліхтарі, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.Порушники встигли виловити 27 раків.Відтак, на чоловіків оформили адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.у період з 1 грудня по 31 березня встановлюється заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області. Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Розрахунок збитків за незаконне добування цих річкових мешканців здійснюватиметься відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди в наслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.