У Луцьку через коронавірус перенесли міжнародний конкурс
Сьогодні, 17:03
У зв’язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції в Луцьку відмінили ХІV Польсько-українські зустрічі майстрів слова.
Про це повідомили організатори змагань, - пишуть Волинські новини.
Конкурс декламаторів поки перенесли – з 3–4 квітня на 18–19 вересня.
Так, в рамках Польсько-українських зустрічей майстрів слова до Луцька мали приїхати десятки учасників із різних міст України та Польщі.
Так, Польсько-українські зустрічі майстрів слова – це фінал Загальнопольського декламаторського конкурсу української поезії та прози, а також Декламаторського конкурсу польської поезії та прози для мешканців України.
Основний організатор змагань – Центр культури в Любліні.
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Про це повідомили організатори змагань, - пишуть Волинські новини.
Конкурс декламаторів поки перенесли – з 3–4 квітня на 18–19 вересня.
Так, в рамках Польсько-українських зустрічей майстрів слова до Луцька мали приїхати десятки учасників із різних міст України та Польщі.
Так, Польсько-українські зустрічі майстрів слова – це фінал Загальнопольського декламаторського конкурсу української поезії та прози, а також Декламаторського конкурсу польської поезії та прози для мешканців України.
Основний організатор змагань – Центр культури в Любліні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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