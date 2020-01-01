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У Луцьку через коронавірус перенесли міжнародний конкурс

У Луцьку через коронавірус перенесли міжнародний конкурс
У зв’язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції в Луцьку відмінили ХІV Польсько-українські зустрічі майстрів слова.

Про це повідомили організатори змагань, - пишуть Волинські новини.

Конкурс декламаторів поки перенесли – з 3–4 квітня на 18–19 вересня.

Так, в рамках Польсько-українських зустрічей майстрів слова до Луцька мали приїхати десятки учасників із різних міст України та Польщі.

Так, Польсько-українські зустрічі майстрів слова – це фінал Загальнопольського декламаторського конкурсу української поезії та прози, а також Декламаторського конкурсу польської поезії та прози для мешканців України.

Основний організатор змагань – Центр культури в Любліні.

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Теги: Луцьк, конкурс, перенесення
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