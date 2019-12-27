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У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – великий затор. ФОТО

У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – великий затор. ФОТО
ДТП сталася сьогодні, 6 березня, в обідню пору на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 13:20 на світлофорі кросовер Mercedes влетів у Nissan. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.

Внаслідок ДТП утворився великий затор на Карпенка-Карого.

У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – великий затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – великий затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – великий затор. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, затор
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