У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – великий затор. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Так, близько 13:20 на світлофорі кросовер Mercedes влетів у Nissan. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.



Внаслідок ДТП утворився великий затор на Карпенка-Карого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП сталася сьогодні, 6 березня, в обідню пору на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 13:20 на світлофорі кросовер Mercedes влетів у Nissan. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.Внаслідок ДТП утворився великий затор на Карпенка-Карого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію