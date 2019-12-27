У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – великий затор. ФОТО
Сьогодні, 14:12
ДТП сталася сьогодні, 6 березня, в обідню пору на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 13:20 на світлофорі кросовер Mercedes влетів у Nissan. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.
Внаслідок ДТП утворився великий затор на Карпенка-Карого.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 13:20 на світлофорі кросовер Mercedes влетів у Nissan. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень.
Внаслідок ДТП утворився великий затор на Карпенка-Карого.
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