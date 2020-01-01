Владика Михаїл служив у жіночому монастирі Луцька

Михаїл очолив літургію ранішосвячених дарів у жіночому монастирі Святителя Василія Великого у Луцьку.



Про це



Після літургії архієрей відслужив молебень до великомученика Феодора Тирона з освяченням колива.



"Феодор Тирон був воїном в м. Аласії в Понтійській області Римської Імперії. Під час гоніння імператора Максиміна (286-305) воїна Феодора звинуватили в підпалі язичницького храму богині Кібели та разом із іншими християнами змушували зректись віри в Христа й принести жертву ідолам. Проте побожний Теодор не приховував своєї християнської віри. На суді він мужньо заявив, що Ісус Христос є правдивим Богом. Так цей угодник божий піддавався тортурам та був засуджений на спалення. Великомученик Феодор мужньо зайшов у вогонь і з молитвою віддав свою душу Богу близько 306 року.



Через деякий час після мученицької смерті Феодора Тирона, уже інший імператор Юліан Відступник, бажаючи осквернити Святий Великий піст, наказав градоначальнику Константинополя кожен день протягом першої седмиці Великого Посту кропити продукти, що продаються на ринку кров’ю ідольських жертв. Великомученик Феодор вирішив попередити християн про наміри імператора та з’явився у сні Константинопольському Архієпископу Євдоксію. Тоді він і звелів владиці попередити християн не купляти ніяких продуктів, а вживати коливо, тобто варену пшеницю з медом, так як ці два продукти більшість людей завжди мали в запасі у своїх домівках", - йдеться на сайті єпархії.



З того часу, на згадку про цей випадок у п’ятницю першого тижня Великого посту у храмах освячується варена солодка пшениця (з грецької «коливо»), що є символом благодаті Божої та нагадує про часи великомученика Феодора Тирона.

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