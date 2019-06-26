Увага до деталей: як на «Інвесторі» вікна «розбирали». ФОТО





Чергова тема, яку «розбирали» на «Інвесторі» разом із спеціалістами, – якісні вікна. Вони є не лише одним із елементів стильного і сучасного вигляду житла, а й виконують низку важливих функцій, серед яких – енергозбереження, захист від зовнішніх впливів, таких як шум чи ультрафіолетові промені, забезпечення додаткової безпеки.



«Клієнти звертають увагу на все. Особливо на ті речі, що дозволяють жити з комфортом та ще й економити: котли, теплу підлогу, вікна. У «Суперновій», наприклад, встановили панорамні вікна, тому наші клієнти звертають увагу не лише на зовнішній вигляд вікон, а й питають про склопакет, кількість камер», – каже менеджер з продажу Наталія. Тож продавці квартир йдуть в ногу з часом і навіть випереджають його на крок.



«П’ятий будинок житлового комплексу «Супернова» та котеджне містечко «Струмочок» обладнали найкращими у своєму класі вікнами», – розповів представник підрядної організації «Євровід плюс» Віктор Копилов.



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У Максим Бугаєнко.



«Вікно – дуже складний і функціональний механізм, який ми намагаємося удосконалювати. У котеджах встановили вікна з профілю Salamander Streamline. Це краща пропозиція на ринку, що забезпечує чималий функціонал: енергозбереження, естетику, легкість у догляді, шумоізоляцію, зламобезпеку, теплозбереження. Усе це вміщається у банальному вікні, які ми звикли сприймати білим, пластиковим», – відзначив Максим Бугаєнко.



У котеджах встановили 5-камерні вікна, із шириною профіля 76 міліметрів, склопакета – 40 міліметрів, товщиною армування 2 міліметри, німецькою фурнітурою Siegenia.



«Зараз тренд на великі площі вікон. Люди хочуть мати панорамний вигляд з вікна. Відповідно, велику площу вікон можна зробити у широкій системі, що сама по собі міцна і має товстіший метал. Треба, що все добре функціонувало і людині не довелося через 10 років міняти балкон чи вікно», – пояснив Віктор Копилов.



Склопакет мультифункціональний і має напилення Solar – спеціальне покриття на основі срібла, що дозволяє склу пропускати максимум сонячного світла, при цьому відображаючи максимально ультрафіолетові випромінювання (до 60 %).



«Вазони, які будуть на тому вікні, нормально себе почуватимуть, меблі та штори не втрачатимуть колір. Також такі вікна забезпечують безпеку людей. Наприклад, якщо дитина вчитиме уроки біля вікна постійно, то не отримуватиме значну дозу УФ-променів», – відзначив представник GLASSO.



Значну увагу під час облаштування вікон у Будівельній компанії «Інвестор» приділяють і процесу встановлення, застосовуючи технологію теплого монтажу. Неправильний монтаж може призвести до деформації конструкцій, значних тепловтрат, появи плісняви тощо. Саме тому «Інвестор» співпрацює з надійною компанією-підрядником «Євровід плюс», яка понад 5 років займається встановленням вікон.



Окрім того, вікна в об'єктах «Інвестора» мають базові характеристики безпеки, зокрема, обладнані протизламною ручкою, протизламним зачепом.



«Будівельна компанія «Інвестор» точно може запропонувати власникам квартир щось інше, щось краще. До того ж, такі навчання дозволяють розкласти для клієнта всю інформацію по поличках», – наголосила менеджер з продажу будівельної компанії «Інвестор» Вікторія Собуцька.



Власники осель, що зводить «Інвестор», можуть бути впевненими, що про їх комфорт подбали до дрібниць. Вікна у житлових комплексах – найкращі у своєму класі і забезпечують естетику та бездоганний зовнішній вигляд, дозволяють не хвилюватися щодо захмарних цифр у платіжках, адже мають високий коефіцієнт енергоефективності, гарантують додаткову безпеку житла від небажаних гостей, а ще прослужать як нові не один десяток років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Час не стоїть на місці: «ростуть» архітектурні задуми, змінюються підходи до будівництва, покращуються технології. Утім, працівники відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор» знають про ринок навіть трошки більше, адже постійно навчаються у фахівців різних галузей будівництва.Чергова тема, яку «розбирали» на «Інвесторі» разом із спеціалістами, – якісні вікна. Вони є не лише одним із елементів стильного і сучасного вигляду житла, а й виконують низку важливих функцій, серед яких – енергозбереження, захист від зовнішніх впливів, таких як шум чи ультрафіолетові промені, забезпечення додаткової безпеки.«Клієнти звертають увагу на все. Особливо на ті речі, що дозволяють жити з комфортом та ще й економити: котли, теплу підлогу, вікна. У «Суперновій», наприклад, встановили панорамні вікна, тому наші клієнти звертають увагу не лише на зовнішній вигляд вікон, а й питають про склопакет, кількість камер», – каже менеджер з продажу. Тож продавці квартир йдуть в ногу з часом і навіть випереджають його на крок.«П’ятий будинок житлового комплексу «Супернова» та котеджне містечко «Струмочок» обладнали найкращими у своєму класі вікнами», – розповів представник підрядної організації «Євровід плюс» «Суперновій» встановили вікна WDS EKIPAZH Ultra 7, що мають 6-камерний профіль, склопакет на 32 міліметри (три скла, два з яких – енергозберігальні), фурнітуру Roto. Такі вікна пропускають у квартиру більше природнього світла, надійно зберігають тепло, роблять кімнату візуально просторішою і надають помешканню елегантних обрисів. котеджах ЖК «Струмочок» облаштували вікна преміум-сегменту. Про їх особливості розповів представник компанії GLASSO«Вікно – дуже складний і функціональний механізм, який ми намагаємося удосконалювати. У котеджах встановили вікна з профілю Salamander Streamline. Це краща пропозиція на ринку, що забезпечує чималий функціонал: енергозбереження, естетику, легкість у догляді, шумоізоляцію, зламобезпеку, теплозбереження. Усе це вміщається у банальному вікні, які ми звикли сприймати білим, пластиковим», – відзначив Максим Бугаєнко.У котеджах встановили 5-камерні вікна, із шириною профіля 76 міліметрів, склопакета – 40 міліметрів, товщиною армування 2 міліметри, німецькою фурнітурою Siegenia.«Зараз тренд на великі площі вікон. Люди хочуть мати панорамний вигляд з вікна. Відповідно, велику площу вікон можна зробити у широкій системі, що сама по собі міцна і має товстіший метал. Треба, що все добре функціонувало і людині не довелося через 10 років міняти балкон чи вікно», – пояснив Віктор Копилов.Склопакет мультифункціональний і має напилення Solar – спеціальне покриття на основі срібла, що дозволяє склу пропускати максимум сонячного світла, при цьому відображаючи максимально ультрафіолетові випромінювання (до 60 %).«Вазони, які будуть на тому вікні, нормально себе почуватимуть, меблі та штори не втрачатимуть колір. Також такі вікна забезпечують безпеку людей. Наприклад, якщо дитина вчитиме уроки біля вікна постійно, то не отримуватиме значну дозу УФ-променів», – відзначив представник GLASSO.Значну увагу під час облаштування вікон у Будівельній компанії «Інвестор» приділяють і процесу встановлення, застосовуючи технологію теплого монтажу. Неправильний монтаж може призвести до деформації конструкцій, значних тепловтрат, появи плісняви тощо. Саме тому «Інвестор» співпрацює з надійною компанією-підрядником «Євровід плюс», яка понад 5 років займається встановленням вікон.Окрім того, вікна в об'єктах «Інвестора» мають базові характеристики безпеки, зокрема, обладнані протизламною ручкою, протизламним зачепом.«Будівельна компанія «Інвестор» точно може запропонувати власникам квартир щось інше, щось краще. До того ж, такі навчання дозволяють розкласти для клієнта всю інформацію по поличках», – наголосила менеджер з продажу будівельної компанії «Інвестор»Власники осель, що зводить «Інвестор», можуть бути впевненими, що про їх комфорт подбали до дрібниць. Вікна у житлових комплексах – найкращі у своєму класі і забезпечують естетику та бездоганний зовнішній вигляд, дозволяють не хвилюватися щодо захмарних цифр у платіжках, адже мають високий коефіцієнт енергоефективності, гарантують додаткову безпеку житла від небажаних гостей, а ще прослужать як нові не один десяток років.

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