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На Волині затримали двох чоловіків із повними сумками контрабандних цигарок. ФОТО

На Волині затримали двох чоловіків із повними сумками контрабандних цигарок. ФОТО
Луцькі прикордонники затримали на «зеленому кордоні» контрабандистів із повними сумками цигарок.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Учора, 5 березня, прикордонники відділу «Піща» спільно з оперативниками Луцького прикордонного загону в ході реалізації оперативної інформації виявили та затримали двох місцевих мешканців, які рухалися зі сторони Білорусі в Україну в обхід пункту пропуску «Пулемець».

Кожен мав при собі по дві сумки цигарок. Побачивши прикордонників, один з них почав втікати, та правоохоронці його наздогнали і затримали.

На осіб склали документи за ч.2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та додатково за ст. 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Матеріали справ направили до суду.

Тютюнові вироби у кількості 3 990 пачок доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі компетентним органам.

На Волині затримали двох чоловіків із повними сумками контрабандних цигарок. ФОТО
На Волині затримали двох чоловіків із повними сумками контрабандних цигарок. ФОТО

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Теги: луцькі прикордонники, контрабандні цигарки сумки
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