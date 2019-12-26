На Волині затримали двох чоловіків із повними сумками контрабандних цигарок. ФОТО

Луцькі прикордонники затримали на «зеленому кордоні» контрабандистів із повними сумками цигарок.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Учора, 5 березня, прикордонники відділу «Піща» спільно з оперативниками Луцького прикордонного загону в ході реалізації оперативної інформації виявили та затримали двох місцевих мешканців, які рухалися зі сторони Білорусі в Україну в обхід пункту пропуску «Пулемець».Кожен мав при собі по дві сумки цигарок. Побачивши прикордонників, один з них почав втікати, та правоохоронці його наздогнали і затримали.На осіб склали документи за ч.2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та додатково за ст. 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Матеріали справ направили до суду.Тютюнові вироби у кількості 3 990 пачок доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі компетентним органам.