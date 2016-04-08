У Тернополі злодії «зірвали джекпот»: викрали з автівки понад 2 мільйони гривень
Сьогодні, 15:10
У Тернополі автомобільні злодії «зірвали джекпот».
Через свою безпечність один з потерпілих позбувся майже 100 000 доларів, а інший 40 000 гривень, - інформує ГУНП у Тернопільській області.
Так, із заявою до працівників поліції звернувся житель обласного центру. 41-річний тернополянин припаркував автомобіль поблизу торгового центру, а повернувшись виявив зникнення готівки. Зовнішніх пошкоджень потерпілий не виявив, адже зловмисники проникли в середину відсканувавши сигнал центрального замка. На все про все крадіям знадобилося менше 10 хвилин – саме стільки не було власника іномарки. Як наслідок краянин позбувся 2 470 080 гривень.
Ще один потерпілий втратив 40 000 гривень, які залишив в салоні транспортного засобу. Невідомі особи проникли в середину та привласнили чоловіку сумку й всі матеріальні цінності.
Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.
Окрім цього поліцейські зазначають, що зловмисники потрапляють в салон автівок за допомогою спеціального приладу – автограбера. Він сканує її сигнал і потім відчиняє машину, посилаючи «підробку». Оскільки все відбувається вдень і в людному місці, перехожі не звертають на це увагу.
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Через свою безпечність один з потерпілих позбувся майже 100 000 доларів, а інший 40 000 гривень, - інформує ГУНП у Тернопільській області.
Так, із заявою до працівників поліції звернувся житель обласного центру. 41-річний тернополянин припаркував автомобіль поблизу торгового центру, а повернувшись виявив зникнення готівки. Зовнішніх пошкоджень потерпілий не виявив, адже зловмисники проникли в середину відсканувавши сигнал центрального замка. На все про все крадіям знадобилося менше 10 хвилин – саме стільки не було власника іномарки. Як наслідок краянин позбувся 2 470 080 гривень.
Ще один потерпілий втратив 40 000 гривень, які залишив в салоні транспортного засобу. Невідомі особи проникли в середину та привласнили чоловіку сумку й всі матеріальні цінності.
Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.
Окрім цього поліцейські зазначають, що зловмисники потрапляють в салон автівок за допомогою спеціального приладу – автограбера. Він сканує її сигнал і потім відчиняє машину, посилаючи «підробку». Оскільки все відбувається вдень і в людному місці, перехожі не звертають на це увагу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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