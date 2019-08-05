На Волині планують відкрити ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею

Тимчасовий пропускний пункт «Адамчуки-Збереже» влітку може працювати в тестовому режимі 2 місяці. Таку можливість розглядають Волинська обласна державна адміністрація спільно з представниками Люблінського воєводства як перспективу для створення постійно діючого пункту пропуску.Про доцільність україно-польського експерименту говорили на виїзній нараді голови Волинської облдержадміністраціїу Шацьку, яка відбулась 4 березня 2020 року, повідомляє відділ інформаційної політики ОДА.Директор департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської облдержадміністраціїрозповів, що українська та польська сторони плідно співпрацюють і зараз спільно шукають можливості, аби залучити кошти для оренди та встановлення понтонного мосту через річку Західний Буг для тимчасового пункту перетину державного кордону терміном на 2 місяці – з 28 червня по 28 серпня 2020 року. Ідея виникла не випадково, адже це можливість зробити зріз та мати показові дані щодо динаміки перетинів кордону, які будуть з обох країн, та донести Уряду доцільність відкриття постійного пункту пропуску, про який йде мова довгих 10 років.Волинська обласна державна адміністрація вже проконсультувалась з цього питання з митниками та прикордонниками, розуміє їх бачення та вимоги. Зараз керівництво області готує спільний лист до Кабінету Міністрів України, адже відкриття тимчасового пункту пропуску навіть на 2 місяці має бути погоджене на рівні обох держав.Варто зазначити, що керівництво області вживає заходів з метою створення сприятливих умов для залучення потенційних інвесторів на Волинь. Відтак, у селі Світязь мають до початку курортного сезону завершити монтаж каналізаційних мереж та зробити щебеневу дорогу. Також у цьому році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заплановано провести ремонт дороги, яка є під’їздом до транспортного коридору митного посту «Адамчуки», облаштувати тротуари, вуличне освітлення в населених пунктах, через які проходить ця ділянка автошляху.«У 2019 році тимчасовий пункт «Адамчуки-Збереже» упродовж трьох днів перетинався в обидва боки понад 32 тисячі разів, тож сподіваємося, що цього року статистика буде не гірша. Інфраструктура навколо Світязя розвивається та осучаснюється, тому сподіваємося, що польські туристи їхатимуть охочіше. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб створити належні умови для потенційних туристів», - наголошує голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.