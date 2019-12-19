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Житель Луцького району вкрав телефон у знайомого

Житель Луцького району вкрав телефон у знайомого
Волинянин вкрав телефон у чоловіка.

Досудовим слідством встановили, що на початку березня у одному із сіл Луцького району візуально знайомий під приводом зателефонувати вкрав телефон «Sigma» у 33-річного чоловіка, - пише ГУНП у Волинській області.

Сума завданих заявнику збитків становить 1800 грн. Правоохоронці встановили причетність до скоєння цього шахрайства, раніше судимого, 39-річного жителя Луцького району.

Слідчі Луцького відділення поліції за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. За шахрайські дії зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі або сплата штрафу в розмірі до 850 грн. або громадські роботи на строк до 240 годин.





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Теги: телефон, крадіжка
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