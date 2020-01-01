Призначили нового керівника Володимир-Волинського відділення поліції
Сьогодні, 15:35
6 березня майора Василя Володимировича Майданюка призначили т.в.о начальника Володимир-Волинського відділення поліції.
Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
Довідка: Василь Володимирович народився 12 червня 1985 року в с. Троянівка Маневицького району. В 2012 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Пройшов такий карєрний шлях:
09.2006-11.2007 – помічник дільничного інспектора міліції Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
11.2007-07.2008 – помічник оперативного чергового чергової частини Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
07.2008-11.2008 – дільничний інспектор міліції Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
11.2008-08.2009 – оперуповноважений групи кримінальної міліції у справах дітей Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
08.2009-11.2014 – старший оперуповноважений по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
11.2014-11.2015 – заступник начальника районного відділу – начальник кримінальної міліції Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
Служба в Національній поліції
11.2015- 04.2017 – заступник начальника відділу поліції – начальник сектору кримінальної поліції Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області
04.2017-12.2017 – начальник сектору групи реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області
12.2017-10.2019 – заступник начальника відділу поліції – начальник сектору кримінальної поліції Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Очолював Маневицький відділ поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.
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Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.
Довідка: Василь Володимирович народився 12 червня 1985 року в с. Троянівка Маневицького району. В 2012 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Пройшов такий карєрний шлях:
09.2006-11.2007 – помічник дільничного інспектора міліції Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
11.2007-07.2008 – помічник оперативного чергового чергової частини Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
07.2008-11.2008 – дільничний інспектор міліції Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
11.2008-08.2009 – оперуповноважений групи кримінальної міліції у справах дітей Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
08.2009-11.2014 – старший оперуповноважений по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
11.2014-11.2015 – заступник начальника районного відділу – начальник кримінальної міліції Маневицького районного відділу Управління МВС України у Волинській області
Служба в Національній поліції
11.2015- 04.2017 – заступник начальника відділу поліції – начальник сектору кримінальної поліції Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області
04.2017-12.2017 – начальник сектору групи реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області
12.2017-10.2019 – заступник начальника відділу поліції – начальник сектору кримінальної поліції Маневицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Очолював Маневицький відділ поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.
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