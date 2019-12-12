вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині заради маленького хлопчика влаштовують благодійний забіг

У місті на Волині заради маленького хлопчика влаштовують благодійний забіг
У Нововолинську 8-го березня відбудеться благодійний забіг «Допоможи почути». Мета цієї акції - зібрати кошти для маленького Матвійка Барчука, який не чує.

Благодійну акцію організувала фітнес-тренер Надія Самох. Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram, - пише Буг.

Забіг розпочнеться 8-го березня о 7:00 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку. Відстань – 5 кілометрів. Встановленої вартості участі немає, кожен сам вирішить, яку суму зможе виділити.

“Усіх вас запрошуємо долучитися до доброї справи і взяти участь в кардіомарафоні”, – написала Надія Самох.

Допомогти маленькому Матвійкові почути світ можна також переказавши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7573 8863 6385 – Барчук Олександр (тато).

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Збір коштів триває: 2-річному хлопчику з Волині потрібні гроші на дороговартісну операцію

Нагадаємо, лікарі діагностували у хлопчика двобічну сенсоневральну глухоту 5 ступеня. За державний рахунок Матвійкові зробили операцію на одному вушкові.

Для того, щоб дитина повноцінно розвивалась, на іншому вушкові потрібно також провести операцію та встановити кохлеарний імплант.

Вартість кохлеарного імпланта становить 26 200 євро. Родині хлопчика, з допомогою небайдужих людей, вдалося зібрати більше 10 000 євро.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Матвійко Барчук, кошти, забіг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Цього не потрібно робити операцію вуха дуже багато марно і проти цього робити
Не хай утог зайти і запитайте інформації про операції вони скажуть не потрібно цього робити школа є спеціально для глухих і слабочуючи вод.-волиньск є
Відповісти
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає жінок з святом весни
Останні новини
У луцькому підземеллі стартував новий туристичний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 18:26
Українці з квітня зможуть подорожувати без візи ще до однієї країни
Сьогодні, 18:03
У місті на Волині заради маленького хлопчика влаштовують благодійний забіг
Сьогодні, 17:40
Бельгійська вафля, італійська кава і кленовий сироп: чим пригощають локації «Coffee & Gelato»*
Сьогодні, 17:20
У Луцьку через коронавірус перенесли міжнародний конкурс
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
Збір коштів триває: 2-річному хлопчику з Волині потрібні гроші на дороговартісну операцію Збір коштів триває: 2-річному хлопчику з Волині потрібні гроші на дороговартісну операцію
19 лютий, 15:27
Вже зробили одну операцію, а на іншу збирають кошти: 2-річному хлопчику з Волині потрібна допомога Вже зробили одну операцію, а на іншу збирають кошти: 2-річному хлопчику з Волині потрібна допомога
15 січень, 10:08
Хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна дороговартісна операція Хлопчику з Волині, який не чує на два вушка, потрібна дороговартісна операція
12 грудень, 2019, 15:01
Громади біля Луцька не хочуть давати гроші на перевезення пільговиків у місті Громади біля Луцька не хочуть давати гроші на перевезення пільговиків у місті
04 березень, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку через коронавірус дезінфікуватимуть маршрутки і тролейбуси
Сьогодні, 12:25
 1
У Володимирі зловили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 19:01
 0
У луцькому підземеллі стартував новий туристичний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 18:26
 0
Українці з квітня зможуть подорожувати без візи ще до однієї країни
Сьогодні, 18:03
 0
У місті на Волині заради маленького хлопчика влаштовують благодійний забіг
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8