У місті на Волині заради маленького хлопчика влаштовують благодійний забіг
Сьогодні, 17:40
У Нововолинську 8-го березня відбудеться благодійний забіг «Допоможи почути». Мета цієї акції - зібрати кошти для маленького Матвійка Барчука, який не чує.
Благодійну акцію організувала фітнес-тренер Надія Самох. Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram, - пише Буг.
Забіг розпочнеться 8-го березня о 7:00 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку. Відстань – 5 кілометрів. Встановленої вартості участі немає, кожен сам вирішить, яку суму зможе виділити.
“Усіх вас запрошуємо долучитися до доброї справи і взяти участь в кардіомарафоні”, – написала Надія Самох.
Допомогти маленькому Матвійкові почути світ можна також переказавши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7573 8863 6385 – Барчук Олександр (тато).
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Нагадаємо, лікарі діагностували у хлопчика двобічну сенсоневральну глухоту 5 ступеня. За державний рахунок Матвійкові зробили операцію на одному вушкові.
Для того, щоб дитина повноцінно розвивалась, на іншому вушкові потрібно також провести операцію та встановити кохлеарний імплант.
Вартість кохлеарного імпланта становить 26 200 євро. Родині хлопчика, з допомогою небайдужих людей, вдалося зібрати більше 10 000 євро.
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Благодійну акцію організувала фітнес-тренер Надія Самох. Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram, - пише Буг.
Забіг розпочнеться 8-го березня о 7:00 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку. Відстань – 5 кілометрів. Встановленої вартості участі немає, кожен сам вирішить, яку суму зможе виділити.
“Усіх вас запрошуємо долучитися до доброї справи і взяти участь в кардіомарафоні”, – написала Надія Самох.
Допомогти маленькому Матвійкові почути світ можна також переказавши кошти на картку ПриватБанку: 5168 7573 8863 6385 – Барчук Олександр (тато).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Збір коштів триває: 2-річному хлопчику з Волині потрібні гроші на дороговартісну операцію
Нагадаємо, лікарі діагностували у хлопчика двобічну сенсоневральну глухоту 5 ступеня. За державний рахунок Матвійкові зробили операцію на одному вушкові.
Для того, щоб дитина повноцінно розвивалась, на іншому вушкові потрібно також провести операцію та встановити кохлеарний імплант.
Вартість кохлеарного імпланта становить 26 200 євро. Родині хлопчика, з допомогою небайдужих людей, вдалося зібрати більше 10 000 євро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Не хай утог зайти і запитайте інформації про операції вони скажуть не потрібно цього робити школа є спеціально для глухих і слабочуючи вод.-волиньск є