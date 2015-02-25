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У Луцьку філармонія концертом привітає жінок зі святом весни

У Луцьку філармонія концертом привітає жінок зі святом весни
Волинська обласна філармонія підготувала музичний подарунок до свята весни і любові – концерт «Правда жіночого серця».

Дійство відбудеться у неділю, 8 березня, у Палаці культури міста Луцька, повідомляють організатори.

Тепло своїх сердець і неповторність таланту даруватимуть Академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії (художній керівник ¬– народний артист України Товій Рівець), чоловічий вокальний квартет «Акорд» у складі заслужених артистів України Андрія Зарицького, Олега Гонтаря, Віктора Мрочка та Миколи Палія, ансамбль танцю «Троянда» Луцького Палацу культури учнівської молоді (керівники Ольга та Сергій Кравчуки), народний артист України Василь Чепелюк, заслужені артисти України Михайло Лазука та Галина Овсійчук, співачки Ольга Поліщук та Соломія Денисюк.

Ведуча – Оксана Єфіменко.

Початок о 16.00. Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані. Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20.

У Луцьку філармонія концертом привітає жінок зі святом весни


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Теги: філармонія, Луцьк, концерт
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