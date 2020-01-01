Померла заступниця директора луцького медичного коледжу

Відійшла у вічність заступниця директора з навчальної роботи Луцького базового медичного коледжуПро це йдеться на офіційній сторінці сайту Луцького базового медколеджу."Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся нашої коледжевої родини і всіх людей, які знали, поважали, любили Ольгу Михайлівну. Полум’я болю обпікає душу від думки, що ніколи не буде поряд її з нами й ми не почуємо мудрої поради, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо щирого погляду й теплої усмішки. Нестерпний біль і невимовна туга не покидають нас. Ви відійшли у Вічність, але ми знаємо, що пам’ять про цю чудову, світлу, і безкінечно дорогу людину житиме завжди. Спочивайте спокійно у Царстві Божому", - йдеться у дописі.Прощання з Ольгою Михайлівною Савчук відбудеться у Луцьку 7 березня о 10 годині.