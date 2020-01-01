Померла заступниця директора луцького медичного коледжу
Сьогодні, 16:11
Відійшла у вічність заступниця директора з навчальної роботи Луцького базового медичного коледжу Ольга Михайлівна Савчук.
Про це йдеться на офіційній сторінці сайту Луцького базового медколеджу.
"Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся нашої коледжевої родини і всіх людей, які знали, поважали, любили Ольгу Михайлівну. Полум’я болю обпікає душу від думки, що ніколи не буде поряд її з нами й ми не почуємо мудрої поради, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо щирого погляду й теплої усмішки. Нестерпний біль і невимовна туга не покидають нас. Ви відійшли у Вічність, але ми знаємо, що пам’ять про цю чудову, світлу, і безкінечно дорогу людину житиме завжди. Спочивайте спокійно у Царстві Божому", - йдеться у дописі.
Прощання з Ольгою Михайлівною Савчук відбудеться у Луцьку 7 березня о 10 годині.
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Про це йдеться на офіційній сторінці сайту Луцького базового медколеджу.
"Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся нашої коледжевої родини і всіх людей, які знали, поважали, любили Ольгу Михайлівну. Полум’я болю обпікає душу від думки, що ніколи не буде поряд її з нами й ми не почуємо мудрої поради, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо щирого погляду й теплої усмішки. Нестерпний біль і невимовна туга не покидають нас. Ви відійшли у Вічність, але ми знаємо, що пам’ять про цю чудову, світлу, і безкінечно дорогу людину житиме завжди. Спочивайте спокійно у Царстві Божому", - йдеться у дописі.
Прощання з Ольгою Михайлівною Савчук відбудеться у Луцьку 7 березня о 10 годині.
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