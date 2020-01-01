Суд покарав нігерійця, який давав хабар луцькому прикордоннику

32-річного громадянина Нігерії покарали за хабар прикордоннику.Над ранок 11 лютого 2020 року іноземець, слідуючи на виїзд з України в Польщу через пункт пропуску «Ягодин», надав інспектору Луцького прикордонного загону неправомірну вигоду в розмірі 400 грн та 40 доларів США за сприяння у зміні ним напряму руху з виїзду на в’їзд в Україну без фактичного виїзду з території пункту пропуску на територію Польщі, - інформує пресслжба прокуратури Волинської області.Прикордонник відмовився від одержання хабара.Вироком Любомльського районного суду громадянина Нігерії визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн).