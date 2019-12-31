Що забувають пасажири у громадському транспорті Луцька





Як діяти, коли після проїзду у тролейбусі, помітили, що забули якусь річ, дізнався



Диспетчер Луцького підприємства електротранспорту О. Галенко розповіла, що всю згубу приносять у диспетчерську, де вона лишається до того часу, поки за нею не прийдуть власники.



«Зараз найчастіше гублять пенсійні картки CityCard. Трапляється, що й документи гублять, паспорти, посвідчення, телефони», – розповіла диспетчер підприємства.



Також пригадала про крайні випадки.



«Минулого разу згубив пасажир окуляри. Я зателефонувала водію, ми знайшли ці окуляри, а потім наступним рейсом віддали пасажирові. Також на моїй минулій зміні жіночка шукала загублені документи. Ще нещодавно шукали шапку, яку якийсь відомий лижник подарував дитині. Її ми також знайшли», – додала диспетчер.



З її слів, людини, яка займається згубами, на підприємстві немає, а їх просто приносять у диспетчерську.



«Якщо згубили документи, то особисто я викликаю патрульну поліцію, вони приїжджають, складають акт передачі і власники документів їх забирають», – розповіла диспетчерка підприємства.



Також порадила, усім, хто щось губить у тролейбусах, звертатися до диспетчера.



«У кожному тролейбусі є наш номер, можна телефонувати і якщо це трапилося одразу, то ми шукаємо, на якому маршруті, зв’язуємося із водіями, і одразу усе знаходимо. Якщо що ж це трапилося не одразу, але згуба знайшлася, то передаємо згодом», – підсумувала О. Галенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Певно кожен із лучан колись щось губив. Однак, що робити, коли це «щось» загубили у громадському транспорті.Як діяти, коли після проїзду у тролейбусі, помітили, що забули якусь річ, дізнався Конкурент Диспетчер Луцького підприємства електротранспортурозповіла, що всю згубу приносять у диспетчерську, де вона лишається до того часу, поки за нею не прийдуть власники.«Зараз найчастіше гублять пенсійні картки CityCard. Трапляється, що й документи гублять, паспорти, посвідчення, телефони», – розповіла диспетчер підприємства.Також пригадала про крайні випадки.«Минулого разу згубив пасажир окуляри. Я зателефонувала водію, ми знайшли ці окуляри, а потім наступним рейсом віддали пасажирові. Також на моїй минулій зміні жіночка шукала загублені документи. Ще нещодавно шукали шапку, яку якийсь відомий лижник подарував дитині. Її ми також знайшли», – додала диспетчер.З її слів, людини, яка займається згубами, на підприємстві немає, а їх просто приносять у диспетчерську.«Якщо згубили документи, то особисто я викликаю патрульну поліцію, вони приїжджають, складають акт передачі і власники документів їх забирають», – розповіла диспетчерка підприємства.Також порадила, усім, хто щось губить у тролейбусах, звертатися до диспетчера.«У кожному тролейбусі є наш номер, можна телефонувати і якщо це трапилося одразу, то ми шукаємо, на якому маршруті, зв’язуємося із водіями, і одразу усе знаходимо. Якщо що ж це трапилося не одразу, але згуба знайшлася, то передаємо згодом», – підсумувала О. Галенко.

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