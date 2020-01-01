Боротьба з коронавірусом: лучан просять діяти на випередження





Відповіде звернення з’явилося 6 березня на facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», пише «



У дописі зауважили, що для протидії можливому поширенню коронавірусу та інших вірусних інфекцій у області, потрібна злагоджена взаємодія закладів охорони здоров’я, влади, бізнесу та громадськості на усіх рівнях. Не потрібно панікувати! Але разом з тим потрібно працювати на випередження, а не очікувати коли «вдарить грім» і доведеться ліквідовувати наслідки.



«Спираючись на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, Ради національної безпеки та оборони України, Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України та враховуючи викладені обставини, ми закликаємо органи влади міста Луцька та Волинської області негайно розпочати підготовку до проведення заходів з дезінфекції у місцях масового перебування громадян», – закликали у Громадянському Русі.



Так, громадська організація підтримує ініціативу Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради з підготовки до проведення дезінфекції транспортних засобів «Луцьким підприємством електротранспорту» та приватними перевізниками та закликала не зволікати з початком проведення дезінфекції.



«Звертаємось до Луцької міської ради дати відповідні доручення Управлінню розвитку підприємництва та реклами провести організаційну роботу з суб’єктами господарської діяльності (насамперед ринками, торговими центрами, супермаркетами, кінотеатрами), які відвідує значна кількість громадян, щоб розпочати регулярну дезінфекцію приміщень та обладнання», – йдеться у дописі.



Також «СВІДОМІ» звернулися до Волинської обласної державної адміністрації, щоби дати відповідні доручення Управлінню транспорту та інфраструктури – організувати роботу щодо проведення дезінфекції приміщень залізничних вокзалів, автостанцій, а також зобов’язати приватних перевізників, що здійснюють міжміські перевезення, регулярно проводити такі заходи.



«Також звертаємось до лучан не забувати про заходи належної особистої гігієни. Ми переконані, що заходи безпеки, вжиті на випередження, коштуватимуть місцевим бюджетам та бізнесу значно менше, ніж усунення наслідків поширення інфекції. Будьмо свідомими – подбаймо про свою безпеку та здоров’я», – підсумували у Громадянському Русі «СВІДОМІ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з поширенням коронавірусу в Україні, команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» звернулася до мешканців Луцька та Волинської області, аби у вихідні, коли суттєво зростає мобільність населення і є можливість підвищення ризиків «завезення» інфекцій, вдалося протидіяти хворобі.Відповіде звернення з’явилося 6 березня на facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», пише « Конкурент ».У дописі зауважили, що для протидії можливому поширенню коронавірусу та інших вірусних інфекцій у області, потрібна злагоджена взаємодія закладів охорони здоров’я, влади, бізнесу та громадськості на усіх рівнях. Не потрібно панікувати! Але разом з тим потрібно працювати на випередження, а не очікувати коли «вдарить грім» і доведеться ліквідовувати наслідки.«Спираючись на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, Ради національної безпеки та оборони України, Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України та враховуючи викладені обставини, ми закликаємо органи влади міста Луцька та Волинської області негайно розпочати підготовку до проведення заходів з дезінфекції у місцях масового перебування громадян», – закликали у Громадянському Русі.Так, громадська організація підтримує ініціативу Управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради з підготовки до проведення дезінфекції транспортних засобів «Луцьким підприємством електротранспорту» та приватними перевізниками та закликала не зволікати з початком проведення дезінфекції.«Звертаємось до Луцької міської ради дати відповідні доручення Управлінню розвитку підприємництва та реклами провести організаційну роботу з суб’єктами господарської діяльності (насамперед ринками, торговими центрами, супермаркетами, кінотеатрами), які відвідує значна кількість громадян, щоб розпочати регулярну дезінфекцію приміщень та обладнання», – йдеться у дописі.Також «СВІДОМІ» звернулися до Волинської обласної державної адміністрації, щоби дати відповідні доручення Управлінню транспорту та інфраструктури – організувати роботу щодо проведення дезінфекції приміщень залізничних вокзалів, автостанцій, а також зобов’язати приватних перевізників, що здійснюють міжміські перевезення, регулярно проводити такі заходи.«Також звертаємось до лучан не забувати про заходи належної особистої гігієни. Ми переконані, що заходи безпеки, вжиті на випередження, коштуватимуть місцевим бюджетам та бізнесу значно менше, ніж усунення наслідків поширення інфекції. Будьмо свідомими – подбаймо про свою безпеку та здоров’я», – підсумували у Громадянському Русі «СВІДОМІ».

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