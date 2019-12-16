Якою буде погода на Волині 8-го березня
Сьогодні, 19:00
8 березня на Волині - мiнлива хмарнiсть. Вночi невеликий дощ.
Вдень без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi становите 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла.
З 8 до 15 березня не можливе повернення холодів: "Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається". Зима поступається місцем весні.
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Вдень без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi становите 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла.
З 8 до 15 березня не можливе повернення холодів: "Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається". Зима поступається місцем весні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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