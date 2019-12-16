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Якою буде погода на Волині 8-го березня

Якою буде погода на Волині 8-го березня
8 березня на Волині - мiнлива хмарнiсть. Вночi невеликий дощ.

Вдень без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/с.

Температура вночi становите 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла.

З 8 до 15 березня не можливе повернення холодів: "Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається". Зима поступається місцем весні.



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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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