Якою буде погода на Волині 8-го березня





Вдень без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/с.



Температура вночi становите 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла.



З 8 до 15 березня не можливе повернення холодів: "Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається". Зима поступається місцем весні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 березня на Волині - мiнлива хмарнiсть. Вночi невеликий дощ.Вдень без iстотних опадiв. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер захiдний, 5-10 м/с.Температура вночi становите 0-5° тепла, вдень - 4-9° тепла.

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