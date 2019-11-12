Українці з квітня зможуть подорожувати без візи ще до однієї країни





Про це повідомляє пресслужба Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook, - передає



"2 квітня 2020 року набирає чинності угода між урядом України та урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог. Угодою передбачено запровадження на постійній і взаємній основі безвізового режиму для короткострокових поїздок", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що українці зможуть перебувати на території Еквадору без віз протягом строку, що не перевищує 90 днів, який поновлюється на інший строк у 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду в Еквадор.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Починаючи з 2 квітня громадяни України зможуть здійснювати короткострокові безвізові подорожі до Республіки Еквадор.Про це повідомляє пресслужба Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook, - передає УНН. "2 квітня 2020 року набирає чинності угода між урядом України та урядом Республіки Еквадор про взаємне скасування візових вимог. Угодою передбачено запровадження на постійній і взаємній основі безвізового режиму для короткострокових поїздок", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що українці зможуть перебувати на території Еквадору без віз протягом строку, що не перевищує 90 днів, який поновлюється на інший строк у 90 днів протягом одного року з дати першого в’їзду в Еквадор.

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